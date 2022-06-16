Молодежный театр Алтая закроет сезон спектаклем по популярной пьесе

В спектакле рассказывается история трех старух, которые живут в глухой деревне. В 1941 году они проводили мужей на фронт — но каждая верит, что они еще живы и вернутся домой молодыми и красивыми.

«Прихватив корову, патефон и фотокарточки своих солдат, подруги отправляются в долгое путешествие. Путь через топкое болото, дремучий лес, реку с густым туманом и широкое поле оказывается совсем непростым. В дороге старухи сталкиваются со странными персонажами, среди которых Левитан, Человек-гриб и многие другие», — рассказали сюжет в театре.

Над спектаклем работает режиссер Ирина Астафьева (зрители знают ее по постановке «Леха» в алтайской драме).

Вместе с ней спектаклем занимаются сценограф Георгий Пашин и художник по костюмам Мария Рыкова из Санкт-Петербурга, барнаульские хореограф Александр Пучков и композитор Екатерина Порсева.

Показ «Марьиного поля» пройдёт 23 июня, начало в 18:30.

Ранее в МТА поставили спектакль «Три толстяка» — посмотреть фоторепортаж можно здесь.