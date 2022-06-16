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Молодежный театр Алтая закроет сезон спектаклем по популярной пьесе

23 июня Молодёжный театр Алтая закроет насыщенный творческий сезон постановкой «Марьино поле» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева, которую ставили во многих театрах страны.

Репетиция спектакля "Марьино поле"
Репетиция спектакля "Марьино поле"
vk.com/mta_barnaul

В спектакле рассказывается история трех старух, которые живут в глухой деревне. В 1941 году они проводили мужей на фронт — но каждая верит, что они еще живы и вернутся домой молодыми и красивыми.

«Прихватив корову, патефон и фотокарточки своих солдат, подруги отправляются в долгое путешествие. Путь через топкое болото, дремучий лес, реку с густым туманом и широкое поле оказывается совсем непростым. В дороге старухи сталкиваются со странными персонажами, среди которых Левитан, Человек-гриб и многие другие», — рассказали сюжет в театре.

Над спектаклем работает режиссер Ирина Астафьева (зрители знают ее по постановке «Леха» в алтайской драме).

Вместе с ней спектаклем занимаются сценограф Георгий Пашин и художник по костюмам Мария Рыкова из Санкт-Петербурга, барнаульские хореограф Александр Пучков и композитор Екатерина Порсева.

Показ «Марьиного поля» пройдёт 23 июня, начало в 18:30.

Ранее в МТА поставили спектакль «Три толстяка» — посмотреть фоторепортаж можно здесь.

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