«Зефирная» сказка о революции для самых маленьких. В Барнауле показали спектакль «Три толстяка»

В Молодежном театре Алтая — снова невероятно масштабная премьера.
Если в недавно поставленном мюзикле «Фауст» артистам пришлось научиться много петь и танцевать, то в «Трех толстяках» — еще и освоить цирковое искусство, без которого, конечно, невозможно представить всем известную историю о «Трех толстяках».
«Играть — все равно что ходить по канату. На сцене канат натянут высоко-высоко. Брякнешься — так брякнешься по-настоящему. В кино канат лежит на полу», — в новой постановке МТА известные слова Аль Пачино обретают новый смысл — актеры не только играют, но и действительно ходят по натянутой леске.
Главные роли цирковых артистов — гимнаста Тибула и акробатки Суок — достались совсем молодым актерам, которые первые сезон работают в театре — озорным и звонким Антону Нечаеву и Дарье Чиж. Наследника Тутти исполнил ученик Школы-студии МТА Александр Проскуряков.
Главных злодеев сыграли Евгений Быков, Александр Коцубенко и Виктор Синицин — в розовых костюмах с возвышающимися плечами и синими от недосыпа глазами они выглядят внушительно и масштабно, но совершенно безобидно. Так что заявленная возрастная категория 8+ точно их не испугается.
Спектакль открывается красивым представлением с цирковыми номерами. Перед зрителями раскрывается необычный и очень красочный мир. На сцене мы видим три зеленых трубы — это и дома, и трибуны. Они утыканы пупырчатыми шарами, которые с виду напоминают коронавирус (а его вид с новостных лент мира точно знает каждый).
Разноцветным горохом, который у некоторых еще вздувается безобразными пузырями под одеждой и откладывается сдобными складками на животах, «заражены» в этом городе все, кто потакает власти трех толстяков. Так, собственно, можно сразу отличить, кто здесь за «красных», а кто за «белых».
Режиссер Павел Пронин бережно сохранил сюжет, поэтому спектакль будет интересно посмотреть и родителям, кто читал роман или вырос на знаменитом фильме. Историю о восстании бедняков против богатых монополистов, захвативших главные ресурсы выдуманной страны, в театре подали как красочный гимн дружбе и свободе.
«Погружаясь в фантастический водоворот непредсказуемых событий, в борьбе со злом и несправедливостью герои могут рассчитывать только на своих преданных друзей и на собственные силы. А источником этих сил становится внутренняя свобода человека и решимость никогда не предавать свои идеалы», — говорится на сайте театра.
Идеологическую борьбу и обличение капитализма, которую в 1924 году заложил в подтекст романа Юрий Олеша, здесь выдают просто как борьбу добра со злом (если не считать финальной песни, в которой советское прошлое сквозит в каждой строчке. Впрочем, дети вряд ли обратят на это внимание).
И, как в любой хорошей сказке, добро побеждает зло без потерь — а кровожадные три толстяка будут прощены и обняты. Что ж, милосердие — это тоже хорошее качество, не хуже дружбы и свободы.
Посмотреть сказку можно будет 8 и 16 июня. Начало в 10:30. Цена — 150−300 рублей. Спектакль идет два часа с антрактом.