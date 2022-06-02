«Зефирная» сказка о революции для самых маленьких. В Барнауле показали спектакль «Три толстяка»

1 июня в Молодёжном театре Алтая состоялась премьера фантастической музыкальной сказки «Три толстяка» по роману Юрия Олеши. Режиссёром спектакля стал Павел Пронин из Москвы, он же писал инсценировку по книге советского писателя. «Афиша» побывала на сдаче спектакля.

В Молодежном театре Алтая — снова невероятно масштабная премьера.

Если в недавно поставленном мюзикле «Фауст» артистам пришлось научиться много петь и танцевать, то в «Трех толстяках» — еще и освоить цирковое искусство, без которого, конечно, невозможно представить всем известную историю о «Трех толстяках».

«Играть — все равно что ходить по канату. На сцене канат натянут высоко-высоко. Брякнешься — так брякнешься по-настоящему. В кино канат лежит на полу», — в новой постановке МТА известные слова Аль Пачино обретают новый смысл — актеры не только играют, но и действительно ходят по натянутой леске.

Главные роли цирковых артистов — гимнаста Тибула и акробатки Суок — достались совсем молодым актерам, которые первые сезон работают в театре — озорным и звонким Антону Нечаеву и Дарье Чиж. Наследника Тутти исполнил ученик Школы-студии МТА Александр Проскуряков.

Главных злодеев сыграли Евгений Быков, Александр Коцубенко и Виктор Синицин — в розовых костюмах с возвышающимися плечами и синими от недосыпа глазами они выглядят внушительно и масштабно, но совершенно безобидно. Так что заявленная возрастная категория 8+ точно их не испугается.

В МТА поставили спектакль «Три толстяка» Дмитрий Лямзин

Спектакль открывается красивым представлением с цирковыми номерами. Перед зрителями раскрывается необычный и очень красочный мир. На сцене мы видим три зеленых трубы — это и дома, и трибуны. Они утыканы пупырчатыми шарами, которые с виду напоминают коронавирус (а его вид с новостных лент мира точно знает каждый).

Разноцветным горохом, который у некоторых еще вздувается безобразными пузырями под одеждой и откладывается сдобными складками на животах, «заражены» в этом городе все, кто потакает власти трех толстяков. Так, собственно, можно сразу отличить, кто здесь за «красных», а кто за «белых».

В МТА поставили спектакль «Три толстяка» Дмитрий Лямзин

Режиссер Павел Пронин бережно сохранил сюжет, поэтому спектакль будет интересно посмотреть и родителям, кто читал роман или вырос на знаменитом фильме. Историю о восстании бедняков против богатых монополистов, захвативших главные ресурсы выдуманной страны, в театре подали как красочный гимн дружбе и свободе.

«Погружаясь в фантастический водоворот непредсказуемых событий, в борьбе со злом и несправедливостью герои могут рассчитывать только на своих преданных друзей и на собственные силы. А источником этих сил становится внутренняя свобода человека и решимость никогда не предавать свои идеалы», — говорится на сайте театра.

В МТА поставили спектакль «Три толстяка» Дмитрий Лямзин

Идеологическую борьбу и обличение капитализма, которую в 1924 году заложил в подтекст романа Юрий Олеша, здесь выдают просто как борьбу добра со злом (если не считать финальной песни, в которой советское прошлое сквозит в каждой строчке. Впрочем, дети вряд ли обратят на это внимание).

И, как в любой хорошей сказке, добро побеждает зло без потерь — а кровожадные три толстяка будут прощены и обняты. Что ж, милосердие — это тоже хорошее качество, не хуже дружбы и свободы.

Посмотреть сказку можно будет 8 и 16 июня. Начало в 10:30. Цена — 150−300 рублей. Спектакль идет два часа с антрактом.