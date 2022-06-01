В Барнауле в театре драмы им. Шукшина прошла пресс-конференция с гостями из Краснодарского театра драмы им. Горького. С 1 июня они покажут в краевой столице пять классических постановок.

Спектакли из Краснодара привезли по обменной программе «Большие гастроли».

По словам директора барнаульской драмы Любови Березиной, коллеги привезли «все самое лучшее» — спектакли классических произведений, от Лермонтова до Шекспира.

Для краснодарской труппы это впервые столь далекие гастроли. Первое, что отметили артисты — что в Барнауле жарко, как и в их родном городе (вчера там было +37 градусов).

«Наш театр впервые за 36 лет поехал на гастроли на такое большое расстояние, до этого мы в столь далекие города не гастролировали», — рассказал главный режиссер Краснодарского театра Арсений Фогелев.

Общие у Барнаула с Краснодаром не только «температура», но и знаковые события. Так, в прошлом году Краснодарский театр драмы тоже отметил 100-летний юбилей — правда, из-за пандемии праздник пришлось отметить в онлайн-формате.

Театр в Краснодаре основали в 1920 году. Первый сезон стартовал с премьеры «Мещане» по пьесе Максима Горького — с 2018 года спектакль по этому произведению поставили вновь, его также увидят барнаульские зрители.

В Барнауле стартуют гастроли Краснодарского театра драмы altapress.ru

«Большие гастроли» — обменные, поэтому, в свою очередь, артисты театра им. Шукшина покажут кубанцам пять постановок — «Леха», «Зойкина квартира», «Укрощение строптивой», «Пленные духи», «Пеппи Длинный чулок».

По словам коллег, краснодарские зрители ждали постановку и по рассказам Шукшина («И разыгрались же кони в поле…»). Но, как пояснила Любовь Березина, она слишком габаритная и масштабная для гастролей этой федеральной программы, где разрешено везти только две фуры декораций.

Актеры из Барнаула уже прибыли в Краснодар. Добирались они через Сочи и даже успели искупаться в море — о чем рассказали в соцсетях театра.

Кубанцам тоже проведут экскурсию по краевой столице, показав знаковые места и «Горную аптеку», где приезжие артисты всегда закупаются сувенирами и гостинцами.

«Прекрасно, что мы можем познакомиться с вашим городом и театром. Единственный минус такой программы, что мы не можем познакомиться с труппой коллег и посмотреть их постановки, а они — наши. Мы варимся в собственном котле и не видим, что происходит в других городах. Было бы здорово, если подобные гастроли проходили с недельным промежутком», — поделался мыслями заслуженный артист Кубани Михаил Дубовский.

Что покажет Краснодарский театр

Маскарад

Успешный в карточных играх и привыкший к столичным раутам Евгений Арбенин пресытился порочной жизнью высшего общества. К тому же он уже не молод.

По совету друга и для личного удобства Арбенин женится, заключает некий «союз с добродетелью» и неожиданно для себя… влюбляется в совсем юную супругу. Вокруг Нины — прекрасной, как ангел, и наивной, как дитя, — сосредоточены все его мысли, вся нежность некогда окаменевшего сердца.

Возможна ли чистая непоколебимая любовь среди интриг и обманов разгульной светской жизни? Ответ на этот вопрос автор мистической драмы Михаил Лермонтов заключил в сильнодействующем яде, оказавшемся в руках Арбенина из-за нелепой, трагической ошибки.

1 июня, начало в 18:30, цена 200−700 рублей

Золушка

Спектакль весело и озорно расскажет знакомую всем историю о победе искренности и добра над тщеславием и грубостью, о любви, способной изменить мир и восстановить в нем гармонию.

Спектакль «Золушка» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Золушка» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Золушка» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

2 и 3 июня, начало в 10:00, цена — 200 рублей

Мещане

Странные дела происходят в доме Бессемёнова. Ни на секунду не затихает конфликт между главой семьи и его детьми.

Понятна отцовская забота о детях — никто из них пока не нашёл своего места в жизни. Бессемёнов уже сожалеет, что, мечтая о лучшей для них доле, дал им образование. Потому, наверное, они теперь и отдалились от него, искренне считает он. «Были отец и дети, и вдруг — две правды!».

Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

Как и когда это случилось? Вот как бы хорошо было — дочь Татьяна бросила бы работу и вышла замуж, а сын Пётр окончил бы учебу и выгодно женился. Да почему-то не хотят дети жить по отцовской «правде». А приёмный сын Нил совсем отбился от рук. Что он сделал не так? Ведь он любит их, искренне любит. Но ведь и дети любят его! Любят ли?

2 июня, начало в 18:30, цена 200- 700 рублей

Ханума

Действие спектакля происходит в конце ХIХ века в Авлабаре — одном из древнейших кварталов старого Тифлиса (Тбилиси).

Разорившийся грузинский князь Пантиашвили планирует удачно жениться, для чего нанимает известную сваху Хануму. Та находит для князя невесту — немолодую и некрасивую, зато богатую. Но другая сваха — Кабато — хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича.

Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

А Сона, наперекор всем планам отца, князя и Кабато, влюбляется в молодого Котэ, племянника князя. Ханума, желая помочь влюблённой паре и одновременно помешать своей конкурентке, решает испортить сватовство князя.

4 июня, начало в 17:30, цена — 200−700 рублей

Ромео и Джульетта

Режиссёр Константин Солдатов сталкивает не просто два клана — Монтекки и Капулетти, — но и две эпохи, два противоположных мировоззрения.

Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

Он расширяет идею классика о необходимости высшей силы — спасающей и примиряющей. Непоколебимая, чистая, искренняя любовь. Та самая, живущая во все времена, присущая всем поколениям.