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В Барнауле покажут спектакль «Сон о тринадцатом ангеле» по произведению Достоевского

28 мая в Барнауле театральная мастерская Homo Artisticus покажет спектакль «Сон о тринадцатом ангеле» по мотивам произведения Достоевского «Сон смешного человека».

Театральная мастерская "Homo Artisticus"
Театральная мастерская "Homo Artisticus"
vk.com/homo_artisticus

Спектакль поставил выпускник Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Егор Завадский.

В постановке режиссер задается вопросом, как найти жизнестойкость, любовь ко всем людям и смысл жизни.

«Смешной человек, как главный герой «Божественной комедии» Данте, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса или «Ёжик в тумане» Юрия Борисовича Норштейна, проходит невероятно сложный путь, после которого — возымев ценность жизни — уже невозможно остаться прежним, не ответив, возможно, на самый главный вопрос: «зачем?», — говорится в анонсе.

Посмотреть постановку юных театралов можно будет в актовом зале молодежных мероприятий АГУ (пр.Социалистический, 68а). Начало в 19:00, вход свободный.

Напомним, ранее барнаульцы за несколько дней раскупили все билеты на предстоящий спектакль «Дикая утка», который привезет новосибирский театр «Красный факел».

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