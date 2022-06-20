Глубокое погружение. В Музыкальном театре представили спектакль «Человек-амфибия»

Под конец сезона Музыкальный театр удивил зрителей красивейшей сказкой о морском дьяволе и жадных ловцах жемчуга по знаменитому фантастическому роману Александра Беляева на музыку Егора Шашина, с либретто и стихами Натальи Кузьминых.

История любви Ихтиандра, который не может жить на суше, и Гуттиэре, которая не может жить в море, более чем наивна. Здесь нет никаких вторых смыслов и тайных посланий авторов зрителю. Все понятно сразу: доктор Сальватор, пересадивший когда-то умирающему мальчику акульи жабры и сделавший его амфибией, — добрый человек; судовладелец Зурита, хозяин ловцов жемчуга, мечтающий поймать Ихтиандра и заставить его работать на себя, — злой.

Спектакль «Человек-амфибия». Дмитрий Лямзин.

Режиссер «Человека-амфибии» Татьяна Столбовская говорит, что постановка будет интересна подросткам, чье восприятие мира еще не замылилось бытовыми проблемами, и взрослым, которые хотят поностальгировать о первой любви и светлым романтическим чувствам.

Спектакль получился по-настоящему сказочным. Не только благодаря невероятно красивым костюмам, но и трюкам, которые выполняют артисты, умудряясь при этом петь.

Сложные декорации приведут зрителя в восторг. Так шхуна «Медуза» волшебным образом превращается в прибрежные скалы и обратно, а сады доктора Сальватора поражают диковинными растениями и животными.

Спектакль «Человек-амфибия». Дмитрий Лямзин.

Главная сценографическая фишка спектакля — взаимодействие сетчатых занавесов и задника сцены, куда проецируются картинки морских просторов и подводного мира, отчего у зрителя возникает ощущение огромного пространства, где происходит действие. Художнику постановщику из Санкт-Петербурга Надежде Осиповой пришлось потрудиться, чтобы придумать завораживающие декорации и костюмы для густонаселенного спектакля: в нем заняты полные составы хора и балета.

На радость зрителям либреттист и режиссер сделали финал оптимистичным. Гуттиэре и Ихтиандру дали шанс на воссоединение.

Следующие показы спектакля «Человек-амфибия» пройдут осенью, билеты уже есть в продаже.