В Барнауле покажут фильм о женском пути и смыслах жизни

«Твой Лес» — это результат проекта «Кино о Тебе», режиссёра автора из Новосибирска проекта Анны Ефимцевой.
В фильме рассказывается история десяти героинь, которые сняты в самых разных локациях — от снегов Семинского перевала до пляжа на берегу Тихого океана.
Режиссер проводит своих героинь, а следом за ними и зрителей, через метафорический лес с целью исследовать свои природные черты и корни. Это древний, первоначальный лес, где сказки заканчиваются хорошо, но путь опасен — зубы у волка острые, а Баба Яга не похожа на родную бабушку, пишет sobaka.ru.
«Что в кадре? Разные грани: тайны рода, тепло материнской заботы, притяжение любви, ценность самореализации, безграничность выбора. Этот вечер станет для многих отправной точкой для погружения в себя, в свои состояния», — говорят организаторы показа.
На показе пройдет также встреча с режиссером.
Фильм покажут в кинотеатре «Мир». Начало в 16:00. Цена билета — 1500 рублей.