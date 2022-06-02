Назван самый популярный сериал Disney+

Первые серии посмотрели рекордной количество зрителей.

«Спасибо лучшим фанатам в галактике за то, что сделали „Оби-Ван Кеноби“ самым популярным на Disney+. Мы получили эти данные на основе общего времени просмотра сериала в премьерный уикенд», — поблагодарили своих зрителей шоураннеры.