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Назван самый популярный сериал Disney+

Спин-офф «Звездных войн», мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» назван самым успешным проектом стриминговой платформы Disney+.

Сериал "Оби-Ван Кеноби"
Сериал "Оби-Ван Кеноби"
Кинопоиск

Первые серии посмотрели рекордной количество зрителей.

«Спасибо лучшим фанатам в галактике за то, что сделали „Оби-Ван Кеноби“ самым популярным на Disney+. Мы получили эти данные на основе общего времени просмотра сериала в премьерный уикенд», — поблагодарили своих зрителей шоураннеры.

Конкретное число просмотренных часов они не уточнили, пишет «Лента.ру».

Действие сериала разворачивается через 10 лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005).

Джедай Оби-Ван Кеноби присматривает за юным Люком Скайуокером, прячась на пустынной планете Татуин. Главного героя в сериале играет шотландский актер Юэн Макгрегор. К роли Энакина Скайуокера вновь вернулся Хейден Кристенсен.

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