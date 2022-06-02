Назван самый популярный сериал Disney+

Первые серии посмотрели рекордной количество зрителей.
«Спасибо лучшим фанатам в галактике за то, что сделали „Оби-Ван Кеноби“ самым популярным на Disney+. Мы получили эти данные на основе общего времени просмотра сериала в премьерный уикенд», — поблагодарили своих зрителей шоураннеры.
Конкретное число просмотренных часов они не уточнили, пишет «Лента.ру».
Действие сериала разворачивается через 10 лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005).
Джедай Оби-Ван Кеноби присматривает за юным Люком Скайуокером, прячась на пустынной планете Татуин. Главного героя в сериале играет шотландский актер Юэн Макгрегор. К роли Энакина Скайуокера вновь вернулся Хейден Кристенсен.