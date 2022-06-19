В Алтайском крае пройдет фестиваль духовых оркестров

Свое творчество представят 17 коллективов со всего края — как профессиональных, так и любительских.
Проект посвящен 85-летию Алтайского края и пройдет 2−4 сентября в дни празднования дня города Барнаула.
Экспертный совет фестиваля-смотра состоит из авторитетных музыкантов-духовиков Алтайского края. Автор и руководитель проекта — художественный руководитель и главный дирижёр Барнаульского духового оркестра Александр Онищенко, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Проект „Юбилейные фанфары“ направлен на воспитание патриотизма и любви к малой родине, расширение кругозора и духовно-нравственного обогащения зрителей разного возраста, а также на сохранение и творческое развитие коллективов духовой музыки», — говорят организаторы.