Участник шоу «Голос» выступит в Барнауле

Егор Сесарев известен как участник третьего сезона проекта «Голос» на Первом канале, один из самых ярких лауреатов «Новой волны — 2010» и обладатель приза зрительских симпатий «Бриллиантовая волна».

Исполнитель также пишет и аранжирует хиты для ряда российских ар­тистов: Димы Билана, Батишты, Тоси Чайки­ной и других.

«Необычное звучание песен, интересные тек­сты, оригинальные му­зыкальные приёмы — этим мы хотим поделит­ься с вами в замечат­ельный июньский день», — рассказали в «Ясной поляне».

Начало концерта в 21:00. Цена билета — 1500−2000 рублей. Покупка билетов и бр­онь столов: 250−212 или +79627931929 (WhatsApp).

Ранее стало известно, что в Яровом выступят Niletto и Клава Кока.