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Участник шоу «Голос» выступит в Барнауле

25 июня в ресторане «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 30) выступит Егор Сесарев.

Егор Сесарев
Егор Сесарев
Предоставлено altapress.ru

Егор Сесарев известен как участник третьего сезона проекта «Голос» на Первом канале, один из самых ярких лауреатов «Новой волны — 2010» и обладатель приза зрительских симпатий «Бриллиантовая волна».

Исполнитель также пишет и аранжирует хиты для ряда российских ар­тистов: Димы Билана, Батишты, Тоси Чайки­ной и других.

«Необычное звучание песен, интересные тек­сты, оригинальные му­зыкальные приёмы — этим мы хотим поделит­ься с вами в замечат­ельный июньский день», — рассказали в «Ясной поляне».

Начало концерта в 21:00. Цена билета — 1500−2000 рублей. Покупка билетов и бр­онь столов: 250−212 или +79627931929 (WhatsApp).

Ранее стало известно, что в Яровом выступят Niletto и Клава Кока.

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