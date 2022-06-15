Участник шоу «Голос» выступит в Барнауле

Егор Сесарев известен как участник третьего сезона проекта «Голос» на Первом канале, один из самых ярких лауреатов «Новой волны — 2010» и обладатель приза зрительских симпатий «Бриллиантовая волна».
Исполнитель также пишет и аранжирует хиты для ряда российских артистов: Димы Билана, Батишты, Тоси Чайкиной и других.
«Необычное звучание песен, интересные тексты, оригинальные музыкальные приёмы — этим мы хотим поделиться с вами в замечательный июньский день», — рассказали в «Ясной поляне».
Начало концерта в 21:00. Цена билета — 1500−2000 рублей. Покупка билетов и бронь столов: 250−212 или +79627931929 (WhatsApp).
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