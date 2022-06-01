Niletto и Клава Кока выступят на курорте в Яровом

3 июня в Яровом стартует новый турсезон. На этот год в городе запланировано выступление нескольких звезд, афиша размещена на сайте курорта.

25 июня на «Причал 22» выступит певец Звонкий, который прославился в 2018 году песней «Голоса». Цена билета 1200 рублей.

1 июля на этом же месте пройдет концерт Люси Чеботиной — ее знают по хиту «Зачем мне солнце в Монако». Цена билета 1700 рублей.

30 июля в Яровом выступит более прославленный артист — певец Niletto. Его молодежь знает и любит за такие песни, как «Любимка», «Краш», «Сирень», «Голос» и другим. Цена билета 2000 рублей.

13 августа выступит Клава Кока. Ее тоже знают по хиту «Краш» (спела дуэтом с Niletto), «Покинула чат» и другим композициям. Цена билета 2000 рублей.