В Барнауле день рождения Пушкина отметят музыкальным концертом

6 июня в день рождения Александра Пушкина Литературный театр краевой библиотеки им. Шишкова представит литературно-музыкальную программу «Друзья мои, прекрасен наш союз!».

Участники Литературного театра зачитают стихи и письма великого поэта, а также споют романсы на его произведения.

«Александр Сергеевич Пушкин любил жизнь и людей, он был талантлив и щедр в этой любви. В программе Литературного театра покажем одну из граней этого таланта — отношения с друзьями. Мы представим историю жизни и дружбы лицейских „мушкетеров“: Пущина, Кюхельбекера, Дельвига, — не просто близких Пушкину по духу, но тех, кто формировал личность поэта. Эти люди были образцом верности, преданности и постоянства на протяжении всей его жизни», — говорят в пресс-службе театра.

Также зрители узнают, с кем из друзей у Пушкина была дуэль, кто первым посетил поэта в изгнании, чьи стихи стали знаменитым романсом «Соловей, мой соловей» и многое другое.

Начало в 18:00. Вход свободный.