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Алтайский оркестр исполнит произведения Чайковского, Глинки и Рахманинова

9 и 16 июня в концертном зале «Сибирь» пройдут концерты оркестра «Сибирь» им. Борисова. Один из них — с участием вокалистов молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. Березикова.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Сибирь" Николай Комиссаров
Художественный руководитель и главный дирижер оркестра "Сибирь" Николай Комиссаров
Предоставлено altapress.ru

9 июня пройдет концерт под названием «Романса трепетного звуки».

Прозвучат романсы и песни русских композиторов XIX-XX веков: Леонида Малашкина «О, если б мог выразить в звуке», Петра Булахова «За рекою, за Десной…», Михаила Глинки «Болеро», Александра Даргомыжского «Оделась туманами Сиерра-Невада», Сергея Рахманинова «Полюбила я на печаль свою», Бориса Фомина «Приходи поскорей», Николая Гурилева «Вам не понять моей печали», Валерия Гаврилина «Простите», Самуила Покрасса «Две розы» и других.

Начало в 18:30, цена билета 400−600 рублей.

16 июня концерт будет посвящен «балетному» творчеству Петра Чайковского и Игоря Стравинского.

Зрители услышат музыку из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».

Начало в 18:30, цена билета — 300−400 рублей.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров.

Ведущая — Вера Климанова.

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