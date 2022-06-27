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В Барнауле поставили необычный спектакль о вдовах воинов Великой Отечественной

23 июня Молодёжный театр Алтая закрыл театральный сезон новой постановкой «Марьино поле» по пьесе современного драматурга Олега Богаева. Режиссер — Ирина Астафьева.

Спектакль "Марьино поле" Молодежного театра Алтая
Спектакль "Марьино поле" Молодежного театра Алтая
Анна Зайкова

Главные героини спектакля — три одинокие старухи из заброшенной деревни. 60 лет назад, в 1941 году, они проводили своих мужей на фронт.

Но однажды им начинает казаться, что их избранники живы и скоро они прибудут на поезде на заброшенную станцию — туда и отправляются женщины.

«Прихватив корову, патефон и фотокарточки своих солдат, подруги отправляются в долгое путешествие. Путь через топкое болото, дремучий лес, реку с густым туманом и широкое поле оказывается совсем непростым. В дороге старухи сталкиваются со странными персонажами, среди которых Геббельс, Левитан, Человек-гриб и другие», — рассказали в театре.

В Молодежном театре говорят, что «Марьино поле» — это спектакль о верной дружбе, вере в мечту, надежде на чудо, желании жить, и, конечно, о женской любви, которая преодолеет любые испытания.

Увидеть спектакль можно будет в следующем сезоне, в сентябре.

Ранее в Барнауле прошли гастроли новосибирских театров — фоторепортажи с них можно посмотреть здесь и здесь.

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