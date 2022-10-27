«Не ходи с ним в кино». 6 предостережений, которые барнаульцы хотели бы отправить себе в прошлое

Игорь:
Никого не слушай. И ко всем прислушивайся. Даже если уже решил, что сделаешь по-своему. Даже мнение, полностью противоположное твоему, может лишний раз убедить тебя в правоте. Не откладывай. Ни на потом, ни на завтра, ни уж тем более в долгий ящик. Решил — делай!
Надежда:
Ставь себе амбициозные цели и задачи. Ты со всем справишься, даже если окружающие уверены в обратном.
Антон:
Если бы мог, подробно бы рассказал себе юному о том, в какую валюту вкладываться и когда ее снять.
Письмо.
pixabay.com.
Маргарита:
Рита, не ходи с ним в кино, не надо! Потом разводиться замучаешься. Прокричала бы себе это, записала, сообщение отправила. Но в 17 мне казалось, что я взрослая и сама все знаю. Ну, а если уж совсем маленькой себе, то посоветовала бы ценить беззаботное время.
Татьяна:
Слушай сердце. И поступай так, как оно говорит. Не иди на юридический, как будут говорить родители. Займись тем, чего хочется тебе.
Дмитрий:
Пожелание себе — воспитание толерантности к человеческой глупости и некомпетентности. Мы живем в век «великих» людей, которые умеют делать все, являются «экспертами» во всем. К сожалению, в детстве понятия «эксперта во всем» не было. И теперь приходится эмоционально контролировать себя, оправдывая этих людей.