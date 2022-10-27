«Не ходи с ним в кино». 6 предостережений, которые барнаульцы хотели бы отправить себе в прошлое

Многим хоть раз в жизни хотелось вернуться в прошлое и поступить по-другому. Мы спросили барнаульцев, о чем бы они предупредили себя.

Игорь:

Никого не слушай. И ко всем прислушивайся. Даже если уже решил, что сделаешь по-своему. Даже мнение, полностью противоположное твоему, может лишний раз убедить тебя в правоте. Не откладывай. Ни на потом, ни на завтра, ни уж тем более в долгий ящик. Решил — делай!

Надежда:

Ставь себе амбициозные цели и задачи. Ты со всем справишься, даже если окружающие уверены в обратном.

Антон:

Если бы мог, подробно бы рассказал себе юному о том, в какую валюту вкладываться и когда ее снять.

Письмо. pixabay.com.

Маргарита:

Рита, не ходи с ним в кино, не надо! Потом разводиться замучаешься. Прокричала бы себе это, записала, сообщение отправила. Но в 17 мне казалось, что я взрослая и сама все знаю. Ну, а если уж совсем маленькой себе, то посоветовала бы ценить беззаботное время.

Татьяна:

Слушай сердце. И поступай так, как оно говорит. Не иди на юридический, как будут говорить родители. Займись тем, чего хочется тебе.

Дмитрий: