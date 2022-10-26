Шла до победного! Девушка проделала путь от Бийска до Барнаула за четыре дня

Призом за путь в 160 км стал подарочный сертификат на 10 тыс. рублей от бийской компании суши и роллов.
В барнаульском филиале девушку тепло встретили и приготовили угощение.
«Я видела, что очень много людей меня поддерживали все четыре дня, за что хочу сказать им большое спасибо! Также видела, что многие обсуждали и осуждали мой поступок, писали даже, что я иду, потому что хочу поесть суши. Но целью моего похода была проверка себя и своего характера на прочность», — делится бийчанка.
В один из дней пути Софье пришлось нелегко — она шла по открытой трассе в условиях урагана и сильных порывов ветра. На всем пути девушку сопровождали.
Напомним, «предложил подвезти — отказалась». Что за девушка идет пешком от Бийска до Барнаула и зачем ей это надо.