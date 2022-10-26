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Жизнь

Шла до победного! Девушка проделала путь от Бийска до Барнаула за четыре дня

Софья Крылова 22 октября вышла из Бийска и дошла до Барнаула ближе к вечеру 25 октября, пишет «Бийский рабочий».

Софья Крылова в Барнауле.
Софья Крылова в Барнауле.
vk.com/imperya_sushi22

Призом за путь в 160 км стал подарочный сертификат на 10 тыс. рублей от бийской компании суши и роллов.

В барнаульском филиале девушку тепло встретили и приготовили угощение.

«Я видела, что очень много людей меня поддерживали все четыре дня, за что хочу сказать им большое спасибо! Также видела, что многие обсуждали и осуждали мой поступок, писали даже, что я иду, потому что хочу поесть суши. Но целью моего похода была проверка себя и своего характера на прочность», — делится бийчанка.

В один из дней пути Софье пришлось нелегко — она шла по открытой трассе в условиях урагана и сильных порывов ветра. На всем пути девушку сопровождали.

Напомним, «предложил подвезти — отказалась». Что за девушка идет пешком от Бийска до Барнаула и зачем ей это надо.

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