Шла до победного! Девушка проделала путь от Бийска до Барнаула за четыре дня

Призом за путь в 160 км стал подарочный сертификат на 10 тыс. рублей от бийской компании суши и роллов.

В барнаульском филиале девушку тепло встретили и приготовили угощение.

«Я видела, что очень много людей меня поддерживали все четыре дня, за что хочу сказать им большое спасибо! Также видела, что многие обсуждали и осуждали мой поступок, писали даже, что я иду, потому что хочу поесть суши. Но целью моего похода была проверка себя и своего характера на прочность», — делится бийчанка.