Причины популярности российских фигуристок в Поднебесной объяснила агент по рекламе

Агент по рекламе Арина Несвит рассказала о популярности российских фигуристок в Поднебесной, пишет Sports.ru .

Российские фигуристки часто постят в своих соцсетях фото подарков, которые им делают китайские фанаты.

У популярных блогеров в Китае большой авторитет. Эксперт считает, что выход на китайский рынок для спортсменов приведет к увеличению числа поклонников, к привлечению спонсоров, пишет Газета.Ru.

Анна Щербакова рекламирует шампунь, который не известен на российском рынке.

<Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Три раза выигрывала золото Чемпионата России.>

Ранее Алина Кабаева прокомментировала допинг-скандал с российской фигуристкой.