Оба Алтая попали в самые желанные места для отпуска мечты

Россияне назвали места внутри страны, где они мечтают провести свой отпуск.

Первое место рейтинга возглавил Байкал — его выбрали 29% участников опроса.

На втором месте оказался Крым — на полуострове хотели бы отдохнуть 21% респондентов.

Замыкает тройку лидеров Республика Алтай 19%.

Еще 15% россиян раскрыли, что отправились бы в отпуск в Санкт-Петербург, пишет Lenta.ru.

Сочи и Камчатку выбрали в качестве места для идеального отпуска 14% респондентов, Карелию — 11%. Следом за ними идут Дальний Восток и Краснодар (по 8%), Калининград и Алтайский край (по 6%).

Опрос проводили сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные опубликованы на сайте.

Ранее Алтай вошел в рейтинг самых популярных туров у путешественников.