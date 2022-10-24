25 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Оба Алтая попали в самые желанные места для отпуска мечты

Россияне назвали места внутри страны, где они мечтают провести свой отпуск.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
CC0

Первое место рейтинга возглавил Байкал — его выбрали 29% участников опроса.

На втором месте оказался Крым — на полуострове хотели бы отдохнуть 21% респондентов.

Замыкает тройку лидеров Республика Алтай 19%.

Еще 15% россиян раскрыли, что отправились бы в отпуск в Санкт-Петербург, пишет Lenta.ru.

Сочи и Камчатку выбрали в качестве места для идеального отпуска 14% респондентов, Карелию — 11%. Следом за ними идут Дальний Восток и Краснодар (по 8%), Калининград и Алтайский край (по 6%).

Опрос проводили сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные опубликованы на сайте.

Ранее Алтай вошел в рейтинг самых популярных туров у путешественников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость