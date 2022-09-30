30 сентября
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Жизнь

Алтай по цене Сейшельских островов: москвич рассказал, сколько в этом году потратил на отдых в горах

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал «Вечерней Москве» о ценах на внутренний туризм. Оказалась, что отдых в Республике Алтай приравнивается яхте на Сейшельских островах.

Лодка, катер. Яхта.
Лодка, катер. Яхта.
CC0

Специалист рассказал, что внутренний туризм в России развивается очень активно. Вместе с этим растут и цены.

По его мнению, такая тенденция должна привести к значительному росту зарплат работников туротрасли.

Отдых в Горном Алтае Валинуров сравнивал с отдыхом на яхте в Индийском океане:

«Для сравнения: я недавно вернулся с Алтая, где отдыхал четыре дня. Там я потратил столько денег, сколько потрачу в декабре на Сейшельских островах во время отдыха на яхте», — рассказал он изданию.

Ранее мы рассказывали, почему москвичи стали главными туристами на Алтае.

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