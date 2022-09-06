Вдоль по Чуйскому. Как бюджетно съездить в Горный и посмотреть главные красоты

Мы поехали на машине в Горный Алтай на пять дней и потратили вдвоем всего 30 тыс. рублей. Что посмотреть на легендарном Чуйском тракте, где познакомиться с разнообразной природой Алтая и как не разгневать духов, расскажем на личном опыте о путешествии в Алтайскую Шамбалу.

Уважайте Алтай

Начинать путешествие стоит со знакомства с традициями и законами народа, в чей дом вы собираетесь ехать. Алтайцы верят в существование духов, управляющих миром. Любая гора на Алтае — живое тело, травы и деревья — волосы земли. Нельзя громко шуметь, рисовать на скалах, ругаться и кричать возле священных мест.

Колеся по Алтаю, можно встретить места, где на деревьях повязаны ленты. Не зная, что это особый обряд почитания, туристы привязывают туда все, что попало под руку — медицинские маски, шнурки, грязные салфетки. Но так делать нельзя. Для обряда подходят только ленты длиной около 100 см и шириной не больше пальца, белые, желтые или синие.

Для большего погружения в культуру почитайте, например, книгу «Мифы и легенды Алтая и Алтайского края» Ольги Вознесенской. Особое удовольствие — знакомиться с ними в процессе путешествия. Новое место — новая легенда.

Бюджет на двоих 29 500: Жилье — 6 500. Пять ночей. Бензин — 6 250. У нас Kia Rio 1.4. За пять дней с Барнаула и обратно мы проехали около 2000 км. Заправлялись 92-м, средняя цена 46 рублей. Экскурсии — 6 700. В основном все было бесплатно. Самым дорогим развлечением стал теплоход — 2100. Еда — 10 тыс. Учитывая продукты, которые мы взяли с собой и покупали в местных магазинах. В среднем на кафе в день мы тратили 1−1,5 тыс.

Айский мост. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Все в багажник!

Даже летом в горах бывает холодно, погода очень изменчива. Мы поехали в середине августа: по утрам температура воздуха падала до +5С, а днем достигала +25С. Пригодится все: от купальника до теплой куртки. Дождевик — обязательная составляющая багажа.

Порой за день мне приходилось переодеваться четыре раза, и вовсе не для фотосессий в разных нарядах, а чтобы подстраиваться под погоду.

Ваше место для ночлега не всегда будет оборудовано всем необходимым. Советую продумать перед поездкой, без чего вы не обойдетесь. Если горячий кофе с утра — жизненная необходимость, возьмите чайник, термос, кружки, чашки, кофе и т.д. Не у каждой горы на Алтае будет кафе с ванильным рафом.

Кроме теплой одежды вас согреет плед, а в идеале — обогреватель (на турбазах их дают напрокат). Если вы хотите жить в кемпинге, то не забудьте палатку, спальники, средства от насекомых, посуду для готовки.

На Алтае немало клещей. Перед поездкой лучше сделать прививку или оформить страховку. Ближе к осени клещи не так активны, но осторожность еще никому не вредила. Вакцинация состоит из трех доз, начинать нужно заранее, осенью. Страховка стоит от 240 рублей.

Святилище Адыр-Кан. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Пожить в Алтайской Шамбале

Выбор жилья зависит от того, какой отдых вам нужен. Хотите переночевать и отправиться дальше покорять Алтай — ваш вариант турбазы или кемпинги. Таких вдоль Чуйского много. Цена за домик зависит от оснащения номера. Если вас устраивает общий душ и туалет, то смело берите самый дешевый вариант. Единственный минус — погодные условия. Ночью в летних домиках бывает холодно.

Мы поехали в Горный любоваться природой и заряжаться энергией, поэтому от жилья нам нужна была только крыша над головой и спальное место. Отдали 1300 рублей за сутки за двухместный летний домик без удобств на базе отдыха «Шамбала».

Все пять ночей жили в одном месте, в селе Катунь, и оттуда ездили по Горному. Плюс — не нужно каждый раз искать новое место жительства. Минус — тратишь больше времени на дорогу. Думаю, удобнее менять ночлег по мере движения. Если хотите жить в Горном бюджетно, заранее ищите и бронируйте места, чтобы не волноваться во время путешествия.

На нашей базе была общая кухня. При желании можно готовить еду там. Но мы на базе только завтракали или ужинали, и то сухпайком: лапша, бутерброды и чай с печеньем. Во время поездок заезжали в придорожные кафе, искали их по отзывам на картах или ехали наудачу. Средний чек на одного — 500 рублей.

Семинский перевал. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Маршрут по горам

День 1. Гуляем в окрестностях

Озеро Ая. Горный водоем с пресной водой, куда приезжают поплавать. В сравнении с Катунью, здесь вода теплая. Само озеро окружено лесом, а на берегах базы отдыха и кемпинг. Добраться до места можно на машине, но мы выбрали пешеходный путь.

Недалеко от поворота на Айский мост со стороны села Катунь есть неприметная железная лестница к часовне. Оттуда открывается красивый вид. К бесплатному пляжу на озере Ая можно пройти по указателям. Во время дождя оно приобретает красивый изумрудный оттенок.

Озер Ая. Ирина Демидова.

Айский мост. Это пешеходный мост с интересным входным тарифом. Подняться на мост — 100 рублей, но если вы спустились с него на другой берег, вам придется платить еще 100 рублей, чтобы вернуться. Поэтому все просто гуляют по мосту, фотографируются, но на другую сторону не сходят. Особое удовольствие смотреть с подвесной переправы на быстрый поток Катуни под тобой. А еще с обеих сторон моста есть спуски к самой реке.

Айский мост. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Чертов палец. Возвышается над Катунью на 250 метров. Сам «палец» соединен со смотровой площадкой узким перешейком, но проход закрыт из-за частых случаев падения: люди идут туда сами, тащат собак и детей, чтобы сделать красивые фото, а потом их спасают сотрудники МЧС.

Вид со смотровой площадки впечатляющий. Нас переменчивая алтайская погода порадовала захватывающим зрелищем: один склон горы был темным из-за тучи, а другой подсвечивался лучами солнца.

Добраться до Чертова пальца можно на машине по проселочной дороге. Нам же хотелось восхождений на горы, и мы выбрали пеший путь по экологической тропе природного парка «Ая», которая начинается на территории базы отдыха «Шамбала Б». В длину она около двух километров. Проход бесплатный, и по дороге есть пара лавочек, где можно отдохнуть и послушать лес, а, может, и увидеть синих соловьев, занесенных в Красную книгу Алтайского края.

Чертов палец. Горный Алтай. Ирина Демидова.

День 2. Чемал: козья тропа и зубы дракона

Чемальская ГЭС и остров Патмос. Считается музеем под открытым небом и популярным местом для туристов. Стоянка машины возле ГЭС стоит 100 рублей. Количество сувенирных киосков на один квадратный метр явно превышено. А через реку то и дело летают люди на тарзанках.

Слиться с природой и отдохнуть от шума получится на «Козьей тропе». Это живописный пешеходный путь до острова Патмос. Узкая дорога по горе Бешпек, с которой открываются превосходные виды на слияние Чемала и Катуни, на двугорбую гору Верблюд и «Ворота Сартакпая» — место, где Катунь течет между скалистых выступов.

От открывающихся там видов порой даже кружится голова. В длину тропа чуть больше километра. Это самый короткий путь до Патмоса, но если вы не любитель горных прогулок, то до перехода на остров можно добраться и на автомобиле.

Чемальская ГЭС. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Зубы дракона. Это гряда острых скал прямо посередине Катуни рядом с селом Элекмонар, возле моста на развлекательный комплекс «Рублевка». Вид на «зубы» необыкновенный, особенно в хорошую погоду.

О них складывают легенды. Алтайцы говорят, что богатырь Сартакпай очень любил людей. Заметив, что они рискованно переправляются на лодке через реку, он взял кусок скалы, раскрошил и высыпал в Катунь, чтобы создать опоры для возведения моста.

Чемальская ГЭС. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Источник Аржан Суу. Родник недалеко от села Манжерок. Его название переводится как «святая вода». Местные жители ценят источник и считают действительно святым, проводят там обряды повязывания лент.

Вода Аржан Суу насыщена серебром, медью и другими минеральными примесями. А содержание двухвалентного железа в роднике заметно больше, чем в источниках Ессентуков и Боржоми. Вода там очень вкусная, обязательно попробуйте.

День 3−4. Легендарный Чуйский тракт: извилистые перевалы и святилища

В этом году Чуйскому тракту исполнилось 100 лет. Пейзажи, открывающиеся с него — лучший способ узнать, что такое Горный Алтай, и каким разным он может быть.

Семинский перевал. 1717 метров над уровнем моря. С него видно Семинский хребет и его высшую точку — гору Сарлык высотой 2507 метров. На склоне Вершины Тияхты расположен учебно-тренировочный центр с беговыми дорожками и горнолыжными спусками. Место красивое, особенно, если погода ясная. Мы проезжали перевал утром и увидели снег не только лежащим на вершине Сарлыка, но и пролетающим мимо нас.

Чемальская ГЭС. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Чике-Таман. Перевал ниже Семинского — 1295 метров, но намного круче. Серпантины Чике-Тамана и открывающиеся виды покорят любого. На перевале стоит памятник строителям Чуйского тракта, много сувенирных лавок и ларьки с алтайской кухней. Советую попробовать чок-чок — это шарики из молотого ячменя с медом. Вкусный и полезный десерт.

Бом Кур-Кечу. Это первая скала Яломанских бомов. Здесь располагается смотровая площадка, мимо которой не проедешь. С нее открывается вид на Катунь и череду бомов. Это узкие места между рекой и горой, по которым пролегает дорога.

Слияние Чуи и Катуни. Здесь мутно-коричневые воды Чуи входят в бирюзовые потоки Катуни и одной змеей бегут дальше. Можно сесть на камень и наслаждаться прекрасным видом. Если вы приедете туда не одновременно с туристическим автобусом, вам повезет и получится максимально почувствовать атмосферу чарующего спокойствия.

Перевал Чике-Таман. Горный Алтай. Ирина Демидова. Слияние Чуи и Катуни. Ирина Демидова. Перевал Чике-Таман. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Святилище Адыр-Кан. Съехав с Чуйского, вы сразу увидите эту мистическую гору Адыр-Кан, подножье которой покрывают около 100 петроглифов. На территории святилища стоит Чуйский оленный камень — стела, на которой видно лицо война, кинжал, лук со стрелами и лошадь.

Возраст артефактов — более 2,5 тысячи лет. Святилище считается местом силы. Если всматриваться в рельеф горы, можно увидеть очертание лиц, появляется ощущение, что за тобой кто-то наблюдает.

Святилище Адыр-Кан. Горный Алтай. Ирина Демидова. Святилище Адыр-Кан. Горный Алтай. Ирина Демидова. Святилище Адыр-Кан. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Гейзерное озеро. Входной билет стоит 100 рублей с человека. На самом деле, никаких гейзеров в озере нет. Свое название оно получило за причудливые узоры на дне, которые образуются из-за поднятия голубой глины подводными родниками. Озеро поражает кристальной чистотой и голубо-бирюзовыми разводами. Окруженное лесом, оно выглядит сказочно.

Гейзерное озеро. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Марсианские пейзажи. Другая планета находится недалеко от Кош-Агача. Добраться до первого Марса можно на легковой машине через село Чаган-Узун. Подъезжая к повороту на Марс, вы встретите «буханки», водители которых напугают вас непроходимыми дорогами с острыми камнями. Частично это так.

На легковушке можно доехать только до первого Марса, но говорят, что вся красота начинается дальше, куда просто так не добраться. Нам хватило пейзажей Марса-1, а платить за «буханку» 4800 не хотелось. Если вы едете компанией, тогда это и не так дорого, но на двоих почти пять тысяч жалко.

Алтайский Марс. Ирина Демидова.

День 5. Стихия воды

Добираться до Телецкого придется около трех-четырех часов от Горно-Алтайска. Озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Оно гипнотизирует зеркальной гладью, в которой отражаются горы. Проплыть по Телецкому можно на теплоходе «Пионер Алтая», послушать советские песни и рассказы Николая Дроздова об озере. Также есть вариант путешествия на моторных лодках.

Мы взяли пятичасовую экскурсию на теплоходе с заходом на водопады Чедор и Корбу. Билет стоит 2000 рублей, а при покупке через сайт — 1800. Плюс вход на каждый водопад оплачивается на месте — 150 рублей с человека. После поездок по Горному «дикарями», оказаться на экскурсии со 150 людьми одновременно, необычно. Везде сразу появились очереди.

Телецкое озеро. Горный Алтай. Ирина Демидова. Телецкое озеро. Горный Алтай. Ирина Демидова. Телецкое озеро. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Моторафтинг и сплавы по горным рекам. Билеты на моторафтинг мы брали возле Тавдинских пещер, в которые не попали из-за дождей. 30 минут по Катуни — 1000 рублей с человека. Прекрасная возможность поближе познакомиться со стихией воды.

Мы выбрали для этого «моторку» и не пожалели. Летя в лодке по волнам бурлящей реки, вы полностью прочувствуете ее мощь. А вид огромных скал и гротов поразит красотой и величием.

Ирина Демидова.