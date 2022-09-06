Вдоль по Чуйскому. Как бюджетно съездить в Горный и посмотреть главные красоты

Уважайте Алтай
Начинать путешествие стоит со знакомства с традициями и законами народа, в чей дом вы собираетесь ехать. Алтайцы верят в существование духов, управляющих миром. Любая гора на Алтае — живое тело, травы и деревья — волосы земли. Нельзя громко шуметь, рисовать на скалах, ругаться и кричать возле священных мест.
Колеся по Алтаю, можно встретить места, где на деревьях повязаны ленты. Не зная, что это особый обряд почитания, туристы привязывают туда все, что попало под руку — медицинские маски, шнурки, грязные салфетки. Но так делать нельзя. Для обряда подходят только ленты длиной около 100 см и шириной не больше пальца, белые, желтые или синие.
Для большего погружения в культуру почитайте, например, книгу «Мифы и легенды Алтая и Алтайского края» Ольги Вознесенской. Особое удовольствие — знакомиться с ними в процессе путешествия. Новое место — новая легенда.
Бюджет на двоих 29 500:
Жилье — 6 500. Пять ночей.
Бензин — 6 250. У нас Kia Rio 1.4. За пять дней с Барнаула и обратно мы проехали около 2000 км. Заправлялись 92-м, средняя цена 46 рублей.
Экскурсии — 6 700. В основном все было бесплатно. Самым дорогим развлечением стал теплоход — 2100.
Еда — 10 тыс. Учитывая продукты, которые мы взяли с собой и покупали в местных магазинах. В среднем на кафе в день мы тратили 1−1,5 тыс.
Все в багажник!
Даже летом в горах бывает холодно, погода очень изменчива. Мы поехали в середине августа: по утрам температура воздуха падала до +5С, а днем достигала +25С. Пригодится все: от купальника до теплой куртки. Дождевик — обязательная составляющая багажа.
Порой за день мне приходилось переодеваться четыре раза, и вовсе не для фотосессий в разных нарядах, а чтобы подстраиваться под погоду.
Ваше место для ночлега не всегда будет оборудовано всем необходимым. Советую продумать перед поездкой, без чего вы не обойдетесь. Если горячий кофе с утра — жизненная необходимость, возьмите чайник, термос, кружки, чашки, кофе и т.д. Не у каждой горы на Алтае будет кафе с ванильным рафом.
Кроме теплой одежды вас согреет плед, а в идеале — обогреватель (на турбазах их дают напрокат). Если вы хотите жить в кемпинге, то не забудьте палатку, спальники, средства от насекомых, посуду для готовки.
На Алтае немало клещей. Перед поездкой лучше сделать прививку или оформить страховку. Ближе к осени клещи не так активны, но осторожность еще никому не вредила. Вакцинация состоит из трех доз, начинать нужно заранее, осенью. Страховка стоит от 240 рублей.
Пожить в Алтайской Шамбале
Выбор жилья зависит от того, какой отдых вам нужен. Хотите переночевать и отправиться дальше покорять Алтай — ваш вариант турбазы или кемпинги. Таких вдоль Чуйского много. Цена за домик зависит от оснащения номера. Если вас устраивает общий душ и туалет, то смело берите самый дешевый вариант. Единственный минус — погодные условия. Ночью в летних домиках бывает холодно.
Мы поехали в Горный любоваться природой и заряжаться энергией, поэтому от жилья нам нужна была только крыша над головой и спальное место. Отдали 1300 рублей за сутки за двухместный летний домик без удобств на базе отдыха «Шамбала».
Все пять ночей жили в одном месте, в селе Катунь, и оттуда ездили по Горному. Плюс — не нужно каждый раз искать новое место жительства. Минус — тратишь больше времени на дорогу. Думаю, удобнее менять ночлег по мере движения. Если хотите жить в Горном бюджетно, заранее ищите и бронируйте места, чтобы не волноваться во время путешествия.
На нашей базе была общая кухня. При желании можно готовить еду там. Но мы на базе только завтракали или ужинали, и то сухпайком: лапша, бутерброды и чай с печеньем. Во время поездок заезжали в придорожные кафе, искали их по отзывам на картах или ехали наудачу. Средний чек на одного — 500 рублей.
Маршрут по горам
День 1. Гуляем в окрестностях
Озеро Ая. Горный водоем с пресной водой, куда приезжают поплавать. В сравнении с Катунью, здесь вода теплая. Само озеро окружено лесом, а на берегах базы отдыха и кемпинг. Добраться до места можно на машине, но мы выбрали пешеходный путь.
Недалеко от поворота на Айский мост со стороны села Катунь есть неприметная железная лестница к часовне. Оттуда открывается красивый вид. К бесплатному пляжу на озере Ая можно пройти по указателям. Во время дождя оно приобретает красивый изумрудный оттенок.
Айский мост. Это пешеходный мост с интересным входным тарифом. Подняться на мост — 100 рублей, но если вы спустились с него на другой берег, вам придется платить еще 100 рублей, чтобы вернуться. Поэтому все просто гуляют по мосту, фотографируются, но на другую сторону не сходят. Особое удовольствие смотреть с подвесной переправы на быстрый поток Катуни под тобой. А еще с обеих сторон моста есть спуски к самой реке.
Чертов палец. Возвышается над Катунью на 250 метров. Сам «палец» соединен со смотровой площадкой узким перешейком, но проход закрыт из-за частых случаев падения: люди идут туда сами, тащат собак и детей, чтобы сделать красивые фото, а потом их спасают сотрудники МЧС.
Вид со смотровой площадки впечатляющий. Нас переменчивая алтайская погода порадовала захватывающим зрелищем: один склон горы был темным из-за тучи, а другой подсвечивался лучами солнца.
Добраться до Чертова пальца можно на машине по проселочной дороге. Нам же хотелось восхождений на горы, и мы выбрали пеший путь по экологической тропе природного парка «Ая», которая начинается на территории базы отдыха «Шамбала Б». В длину она около двух километров. Проход бесплатный, и по дороге есть пара лавочек, где можно отдохнуть и послушать лес, а, может, и увидеть синих соловьев, занесенных в Красную книгу Алтайского края.
День 2. Чемал: козья тропа и зубы дракона
Чемальская ГЭС и остров Патмос. Считается музеем под открытым небом и популярным местом для туристов. Стоянка машины возле ГЭС стоит 100 рублей. Количество сувенирных киосков на один квадратный метр явно превышено. А через реку то и дело летают люди на тарзанках.
Слиться с природой и отдохнуть от шума получится на «Козьей тропе». Это живописный пешеходный путь до острова Патмос. Узкая дорога по горе Бешпек, с которой открываются превосходные виды на слияние Чемала и Катуни, на двугорбую гору Верблюд и «Ворота Сартакпая» — место, где Катунь течет между скалистых выступов.
От открывающихся там видов порой даже кружится голова. В длину тропа чуть больше километра. Это самый короткий путь до Патмоса, но если вы не любитель горных прогулок, то до перехода на остров можно добраться и на автомобиле.
Зубы дракона. Это гряда острых скал прямо посередине Катуни рядом с селом Элекмонар, возле моста на развлекательный комплекс «Рублевка». Вид на «зубы» необыкновенный, особенно в хорошую погоду.
О них складывают легенды. Алтайцы говорят, что богатырь Сартакпай очень любил людей. Заметив, что они рискованно переправляются на лодке через реку, он взял кусок скалы, раскрошил и высыпал в Катунь, чтобы создать опоры для возведения моста.
Источник Аржан Суу. Родник недалеко от села Манжерок. Его название переводится как «святая вода». Местные жители ценят источник и считают действительно святым, проводят там обряды повязывания лент.
Вода Аржан Суу насыщена серебром, медью и другими минеральными примесями. А содержание двухвалентного железа в роднике заметно больше, чем в источниках Ессентуков и Боржоми. Вода там очень вкусная, обязательно попробуйте.
День 3−4. Легендарный Чуйский тракт: извилистые перевалы и святилища
В этом году Чуйскому тракту исполнилось 100 лет. Пейзажи, открывающиеся с него — лучший способ узнать, что такое Горный Алтай, и каким разным он может быть.
Семинский перевал. 1717 метров над уровнем моря. С него видно Семинский хребет и его высшую точку — гору Сарлык высотой 2507 метров. На склоне Вершины Тияхты расположен учебно-тренировочный центр с беговыми дорожками и горнолыжными спусками. Место красивое, особенно, если погода ясная. Мы проезжали перевал утром и увидели снег не только лежащим на вершине Сарлыка, но и пролетающим мимо нас.
Чике-Таман. Перевал ниже Семинского — 1295 метров, но намного круче. Серпантины Чике-Тамана и открывающиеся виды покорят любого. На перевале стоит памятник строителям Чуйского тракта, много сувенирных лавок и ларьки с алтайской кухней. Советую попробовать чок-чок — это шарики из молотого ячменя с медом. Вкусный и полезный десерт.
Бом Кур-Кечу. Это первая скала Яломанских бомов. Здесь располагается смотровая площадка, мимо которой не проедешь. С нее открывается вид на Катунь и череду бомов. Это узкие места между рекой и горой, по которым пролегает дорога.
Слияние Чуи и Катуни. Здесь мутно-коричневые воды Чуи входят в бирюзовые потоки Катуни и одной змеей бегут дальше. Можно сесть на камень и наслаждаться прекрасным видом. Если вы приедете туда не одновременно с туристическим автобусом, вам повезет и получится максимально почувствовать атмосферу чарующего спокойствия.
Святилище Адыр-Кан. Съехав с Чуйского, вы сразу увидите эту мистическую гору Адыр-Кан, подножье которой покрывают около 100 петроглифов. На территории святилища стоит Чуйский оленный камень — стела, на которой видно лицо война, кинжал, лук со стрелами и лошадь.
Возраст артефактов — более 2,5 тысячи лет. Святилище считается местом силы. Если всматриваться в рельеф горы, можно увидеть очертание лиц, появляется ощущение, что за тобой кто-то наблюдает.
Гейзерное озеро. Входной билет стоит 100 рублей с человека. На самом деле, никаких гейзеров в озере нет. Свое название оно получило за причудливые узоры на дне, которые образуются из-за поднятия голубой глины подводными родниками. Озеро поражает кристальной чистотой и голубо-бирюзовыми разводами. Окруженное лесом, оно выглядит сказочно.
Марсианские пейзажи. Другая планета находится недалеко от Кош-Агача. Добраться до первого Марса можно на легковой машине через село Чаган-Узун. Подъезжая к повороту на Марс, вы встретите «буханки», водители которых напугают вас непроходимыми дорогами с острыми камнями. Частично это так.
На легковушке можно доехать только до первого Марса, но говорят, что вся красота начинается дальше, куда просто так не добраться. Нам хватило пейзажей Марса-1, а платить за «буханку» 4800 не хотелось. Если вы едете компанией, тогда это и не так дорого, но на двоих почти пять тысяч жалко.
День 5. Стихия воды
Добираться до Телецкого придется около трех-четырех часов от Горно-Алтайска. Озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Оно гипнотизирует зеркальной гладью, в которой отражаются горы. Проплыть по Телецкому можно на теплоходе «Пионер Алтая», послушать советские песни и рассказы Николая Дроздова об озере. Также есть вариант путешествия на моторных лодках.
Мы взяли пятичасовую экскурсию на теплоходе с заходом на водопады Чедор и Корбу. Билет стоит 2000 рублей, а при покупке через сайт — 1800. Плюс вход на каждый водопад оплачивается на месте — 150 рублей с человека. После поездок по Горному «дикарями», оказаться на экскурсии со 150 людьми одновременно, необычно. Везде сразу появились очереди.
Моторафтинг и сплавы по горным рекам. Билеты на моторафтинг мы брали возле Тавдинских пещер, в которые не попали из-за дождей. 30 минут по Катуни — 1000 рублей с человека. Прекрасная возможность поближе познакомиться со стихией воды.
Мы выбрали для этого «моторку» и не пожалели. Летя в лодке по волнам бурлящей реки, вы полностью прочувствуете ее мощь. А вид огромных скал и гротов поразит красотой и величием.
Ирина Демидова.