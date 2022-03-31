Горный Алтай стал вторым по популярности местом мечты у россиян

Горы Алтая обогнали Камчатку, Питер, Крым и еще множество локаций по популярности у россиян, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob .

Согласно опросу, каждый четвертый россиянин мечтает посетить озеро Байкал (24%).

12% задумываются о путешествии на Горный Алтай. Причем женщины хотят посетить горный регион чаще: 12% против 11% у мужчин.

Еще 11% хотели бы на Камчатку.

Каждый десятый мечтает о поездке в Санкт-Петербург, столько же — об отдыхе в Крыму, 7% хотели бы путешествовать по Карелии.

Калининград и Сочи мечтают посетить по 6%.

Еще 6% заявили, что хотят посмотреть всю Россию.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. У респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.

Кстати, каждый пятый россиянин (20%) проведет лето дома или на даче (18%). Только 2% готовы поехать отдыхать в Алтайский край.