3 июля
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Туризм

«Самостоятельной» Республике Алтай — 31. Когда образовался горный регион, кто в нем живет, и при чем здесь Томенко

Республика Алтай отмечает годовщину: она стала самостоятельным субъектом России 3 июля 1991 года — 31 год назад. Рассказываем, какими народами и традициями славится горный регион, и как его губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравляет его с торжеством.

Горный Алтай в октябре.
Горный Алтай в октябре.
Ксения Николашкина.
1
География: с кем граничит Республика Алтай?

Республика Алтай находится на юге Западной Сибири. Она граничит с Алтайским краем, Кемеровской областью, республиками Хакасия и Тыва, а также несколькими странами: Монголией, Китаем и Казахстаном.

2
Близнецы: у каких государств площадь — как у Горного Алтая?

Площадь Республики Алтай (92,9 тыс. кв. км) примерно такая же, как у Португалии и Венгрии, но немного меньше, чем у Южной Кореи. Об этом пишут на сайте полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Экспедиция в Горный Алтай.
Экспедиция в Горный Алтай.
Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.
3
Занятный факт о Республике Алтай

И снова география. Океаны — Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый и Индийский — расположены на почти одинаковом расстоянии от Республики Алтай.

4
Какое расстояние от Горного Алтая до Москвы?

Расстояние от Горного Алтая до Москвы — 3,64 тыс. километров. Внушительно!

Велопоход по Горному Алтаю.
Велопоход по Горному Алтаю.
Алексей Стрыгин.
5
Население: сколько человек живут в Республике Алтай?

В Республике Алтай живут 221, 402 тыс. человек, следует из данных на сайте регионального правительства.

6
В каком городе республики больше всего людей?

Самый многолюдный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Численность его населения — 64,5 тыс. человек.

7
А что за народы населяют субъект?

По имеющейся информации, в Республике Алтай живут русские (56,6%), алтайцы (33,9%) и казахи (6,2%). Но есть и другие национальности: всего — 3,3%.

&quot;День России на Бирюзовой Катуни&quot; 12.06.2022.
«День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022.
altapress.ru, Дмитрий Лямзин.
8
Коротко об истории Республики Алтай
  • Впервые предки человека поселились в межгорных долинах Алтая порядка 1,5 млн лет назад.
  • В 552 году древние тюрки создали здесь свое первое государство — каганат.
  • В 1756-м большинство алтайцев перешли в подданство Российского государства. При этом земли Алтая вошли в Томскую губернию.
  • А вот 1 июня 1922-го территория стала называться Ойротской Автономной областью.
Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Александр Тырышкин, www. gorno-altaisk.info.
  • Переименована в Горно-Алтайскую АО 7 января 1948 года.
  • В 1991 году стала Горно-Алтайской СССР, а в 1992-м — Республикой Алтай.
9
Лучше гор только горы: какая протяженность у хребтов Республике Алтай?

Протяженность хребтов, также «населяющих» Республику Алтай, — 2 тыс. километров. Вместе они образуют водораздел Оби, Иртыша, Енисея и бессточной области (части суши, не связанной с Мировым океаном) Центральной Азии.

10
Самая высокая гора Республики Алтай (и не только ее)

В Республике Алтай находится самая высокая гора Сибири — Белуха (или, по-другому, Кадын-Бажы). Только представьте: 4,5 тыс. метров над уровнем моря…

Аккемское озеро у подножия Белухи
Аккемское озеро у подножия Белухи
www.instagram.com/diam.photo/
11
Какие ископаемые добывают в Республике Алтай?

В Республике Алтай добывают уголь, железо, золото, серебро, ртуть, вольфрам, литий, цезий, висмут, кобальт, торф и другие ископаемые. Кроме того, исследователи интересуются здешними «месторождениями» лечебно-столовых вод и грязей.

12
Отдыхающим: о туризме в Республике Алтай

Республика Алтай — один из центров российского и международного туризма. Словом, излюбленное место отдыхающих.

В регионе можно охотиться и рыбачить, кататься на велосипедах, лечиться в санаториях, а еще — ходить в пешие и конные прогулки. Ах, да: и альпинистами здесь тоже становятся.

Грозовое небо в аэропорту Горно-Алтайска
Грозовое небо в аэропорту Горно-Алтайска
t. me/nash_altay
13
Живописно: главные достопримечательности Горного Алтая

Кроме Белухи, к главным достопримечательностям Горного относят Телецкое озеро, Улалинскую неополитическую стоянку (самую древнюю стоянку первобытного человека), плоскогорье Укок и Алтайский государственный заповедник. Кстати, площадь последнего — аж 9 тыс. кв. километров.

Кстати, мы составили ТОП-8 мест для дикого (или не очень) отдыха в Республике Алтай. Подробнее — в материале «Горы счастья».

Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
CC0
Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru
Подводный мир Телецкого озера.
Подводный мир Телецкого озера.
altzapoved.ru
14
Как Виктор Томенко поздравил Республику Алтай?

На своей странице в «ВКонтакте» Томенко оставил послание Республике Алтай.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Территориальная близость к Алтайскому краю, исторически сложившиеся тесные связи помогли нам с Республикой построить теплые добрососедские отношения. Наша история тесно переплетена, у нас крепкие экономические, научно-технические и культурные связи, активно развивается межрегиональная торговля…

От лица жителей Алтайского края и Правительства Алтайского края я искренне поздравляю жителей и лично Главу Республики Алтай. Председателя Правительства Олега Леонидовича Хорохордина! Желаю региону процветания!

Виктор Томенко и Олег Хорохордин.
Виктор Томенко и Олег Хорохордин.
Антон Федотов / altairegion22.ru

А еще недавно стало известно, что россияне бросились на отдых в алтайские регионы.

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