Республика Алтай находится на юге Западной Сибири. Она граничит с Алтайским краем, Кемеровской областью, республиками Хакасия и Тыва, а также несколькими странами: Монголией, Китаем и Казахстаном.
Площадь Республики Алтай (92,9 тыс. кв. км) примерно такая же, как у Португалии и Венгрии, но немного меньше, чем у Южной Кореи. Об этом пишут на сайте полпреда президента в Сибирском федеральном округе.
И снова география. Океаны — Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый и Индийский — расположены на почти одинаковом расстоянии от Республики Алтай.
Расстояние от Горного Алтая до Москвы — 3,64 тыс. километров. Внушительно!
В Республике Алтай живут 221, 402 тыс. человек, следует из данных на сайте регионального правительства.
Самый многолюдный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Численность его населения — 64,5 тыс. человек.
По имеющейся информации, в Республике Алтай живут русские (56,6%), алтайцы (33,9%) и казахи (6,2%). Но есть и другие национальности: всего — 3,3%.
- Впервые предки человека поселились в межгорных долинах Алтая порядка 1,5 млн лет назад.
- В 552 году древние тюрки создали здесь свое первое государство — каганат.
- В 1756-м большинство алтайцев перешли в подданство Российского государства. При этом земли Алтая вошли в Томскую губернию.
- А вот 1 июня 1922-го территория стала называться Ойротской Автономной областью.
- Переименована в Горно-Алтайскую АО 7 января 1948 года.
- В 1991 году стала Горно-Алтайской СССР, а в 1992-м — Республикой Алтай.
Протяженность хребтов, также «населяющих» Республику Алтай, — 2 тыс. километров. Вместе они образуют водораздел Оби, Иртыша, Енисея и бессточной области (части суши, не связанной с Мировым океаном) Центральной Азии.
В Республике Алтай находится самая высокая гора Сибири — Белуха (или, по-другому, Кадын-Бажы). Только представьте: 4,5 тыс. метров над уровнем моря…
В Республике Алтай добывают уголь, железо, золото, серебро, ртуть, вольфрам, литий, цезий, висмут, кобальт, торф и другие ископаемые. Кроме того, исследователи интересуются здешними «месторождениями» лечебно-столовых вод и грязей.
Республика Алтай — один из центров российского и международного туризма. Словом, излюбленное место отдыхающих.
В регионе можно охотиться и рыбачить, кататься на велосипедах, лечиться в санаториях, а еще — ходить в пешие и конные прогулки. Ах, да: и альпинистами здесь тоже становятся.
Кроме Белухи, к главным достопримечательностям Горного относят Телецкое озеро, Улалинскую неополитическую стоянку (самую древнюю стоянку первобытного человека), плоскогорье Укок и Алтайский государственный заповедник. Кстати, площадь последнего — аж 9 тыс. кв. километров.
Кстати, мы составили ТОП-8 мест для дикого (или не очень) отдыха в Республике Алтай. Подробнее — в материале «Горы счастья».
На своей странице в «ВКонтакте» Томенко оставил послание Республике Алтай.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Территориальная близость к Алтайскому краю, исторически сложившиеся тесные связи помогли нам с Республикой построить теплые добрососедские отношения. Наша история тесно переплетена, у нас крепкие экономические, научно-технические и культурные связи, активно развивается межрегиональная торговля…
От лица жителей Алтайского края и Правительства Алтайского края я искренне поздравляю жителей и лично Главу Республики Алтай. Председателя Правительства Олега Леонидовича Хорохордина! Желаю региону процветания!Виктор Томенко и Олег Хорохордин.Антон Федотов / altairegion22.ru
А еще недавно стало известно, что россияне бросились на отдых в алтайские регионы.