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Отдыхающим: о туризме в Республике Алтай

Республика Алтай — один из центров российского и международного туризма. Словом, излюбленное место отдыхающих.

В регионе можно охотиться и рыбачить, кататься на велосипедах, лечиться в санаториях, а еще — ходить в пешие и конные прогулки. Ах, да: и альпинистами здесь тоже становятся.