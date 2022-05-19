Съесть пиццу на вулкане. Алтайский путешественник рассказывает, как отморозить нос в Африке и воскреснуть на Занзибаре

Люди приезжают в Танзанию по трем причинам: покорить Килиманджаро, провести сафари и поехать на Занзибар. Обычно туристы мучаются на вулкане, а потом награждают себя отдыхом на райском острове. Евгений Родионов, руководитель клуба «Вектор Приключений», поступил наоборот. Что из этого вышло, он рассказал на встрече клуба путешественников « Точка », а altapress.ru передает его впечатления вам.

Танзания

Что посмотреть на Занзибаре

На острове немного туристов, поэтому можно насладиться индивидуальными экскурсиями. Например, стоит прогуляться по Стоун Тауну, старинному колониальному каменному городу, в котором когда-то цвела работорговля. В нем же для туристов открыты двери дома Фредди Меркьюри. Можно посетить и один известнейших ресторанов острова The Rock, который стоит прямо в воде.

И, конечно, не упустить возможность, посмотреть на плантацию специй. «Едешь по дороге, поворачиваешь по табличке „Специи“. Прикольно: мужики местные в земле копаются, в карты играют. Нам провел просто потрясающую экскурсию местный парень. Слазал за кокосами, угостил джекфрутом. Увидели, как растет ваниль, лемонграсс — и многое-многое другое, — рассказывает Евгений. — А манговые деревья на острове растут, как у нас березы».

Нельзя не отправиться и на белоснежные пляжи и не искупаться в бирюзовой воде. «На острове — сильные отливы, вода может отходить на несколько километров от берега, можно бродить собирать ракушки, смотреть на морских звезд», — рассказывает путешественник. А для серфинга идеально подойдет юго-восточное побережье Занзибара.

«Еще интересный момент: Занзибар — популярное место для секс-туризма у девушек. Сюда прилетают женщины со всего мира, а местные горячие африканские парни предлагают им свои услуги, в том числе гида, проводника, экскурсовода и так далее», — говорит Евгений.

Приезжать в Танзанию можно в любой месяц, кроме августа и сентября, когда идут настолько сильные дожди, что дети не ходят в школу.

Сафари

Из всех природных мест Евгений особенно выделяет национальный парк Нгоронгоро. Это огромный древний кратер радиусом в 30 км, в котором живут животные. Они не могут выбраться по отвесным стенам. «Заезжаешь — слоны бегают, зебры, как у нас на Алтае лошадки», — рассказывает он.

Также туристы увидели антилоп гну, павианов, буйволов, леопардов, гиен, розовых фламинго, бегемотов, пятнистых оленей и стервятников. И, конечно, львов.

С ними группе особенно повезло — они смогли увидеть настоящую охоту. «Этим занимаются всегда самки, сбившись в группы. Когда дело сделано, лев их сторожит, уйдя на самую верхнюю точку. Следит, чтобы другие животные не подходили. На минуту львица ушла в траву и вернулась уже с целым выводком львят — привела на обед. Мы просто не верили, что смогли увидеть это», — описывает Евгений.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым. Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым. Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым. Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым. Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

Что еще впечатлило

— Мадагаскарские черепахи. Видимо, это все из детства — видел их по телевизору, думал, бывает ли вообще такое. А тут иду, увидел булыжник здоровый и ой! А это черепаха, которая живет в четыре раза дольше, чем ты.

— Управление тук-туком. Просто попросил у таксиста порулить — и мне дали! Ехал по Моши в потоке машин и наслаждался. Кстати, разрешение на управление в Танзании можно сделать за полчаса — достаточно предоставить российское водительское удостоверение.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

— Поездка в деревню. Увидели четырехлетних ребят, которые несли на себе огромные тюки с дровами по пыльной улице. Решили закупиться продуктами, сладостями и съездить в местное село. Гид привез нас в деревню на границу с Кенией, где живут его родители. Показал нуждающиеся семьи, дали им продукты.

Зашли в католическую церковь, где был воскресный праздник и очень много детей. Было ясно, что они впервые видят белых людей. Раздали им конфет, пообщались с руководителем этой церкви. Даже захотелось в какой-то момент остаться, жалости не испытывали: в деревне не голодают, люди, как картошку, выращивают бананы, фрукты.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

Безопасность

По сравнению с другими африканскими странами, в Танзании относительно безопасно. «Да, могут обдурить — даже в обменнике в аэропорту. И в городах, особенно столице, следует быть осторожными. Что же касается конкретно Занзибара — все прекрасно понимают, что деньги в регионе появляются от туристов, поэтому стараются сильно не наглеть», — рассказывает путешественник.

Недостатки

Скромный сервис

— Первые два дня мы жили, наверное, в самой шикарной гостиницы Моши — там был душ и кондиционер. За это заплатили около 30 долларов в день. Потом останавливались в местах попроще за 10 долларов — прийти, упасть и уснуть, накинув на себя сетчатый балдахин, чтобы комары не кусали. То же касается и Занзибара — там есть хорошие отели, но они достаточно дорогие и их мало.

Пешком — скучно

— Мы взяли в аренду машину и объехали на ней весь остров — и этим себя спасли. Если сидеть на одном месте — особо делать нечего. Это, конечно, тем, кто любит активный отдых и не может все время лежать на пляже.

Назойливые торговцы

— На пляже сложно расслабиться. К тебе сбегаются местные продавалы и начинают все впаривать. Я однажды даже засекал — досчитал до тридцати, и ко мне сразу прибежало несколько человек.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

Килиманджаро

Одному — никак

Вулкан Килиманджаро — самая высокая точка Африки. Он возвышается над материком на 5,8 тыс. метров. Несмотря на то, что здесь не нужно взбираться по скалам и ледникам, восхождение обманчиво кажется простым. Коварность кроется в горной болезни.

По этой причине самостоятельное восхождение запрещено, все подножие охраняют посты. Чтобы пройти, нужно выполнить обязательное условие — взять с собой гидов местных компаний, которых в соседнем городе Моши около 450. Всем им нужно дать работу — в том числе и поэтому государство сделало такое ограничение.

Вместе с Евгением поднимались шесть его друзей. И 21 человек сопровождающими: 14 портеров, четыре гида, руководитель, а также официант и повар.

«Английский у большинства гидов достаточно сносный, можно общаться. Они встретят вас в аэропорту, отвезут в отель, подскажут, чем заняться. Сразу чувствуется, что туристов здесь очень ждут и свое дело любят. Нашему старшему гиду — 56 лет, у него четверо детей, он водит людей на вулкан более 30 лет и был на вершине около 200 раз», — рассказывает Евгений.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

Для подъема на вершину Килиманджаро не требуется специального альпинистского снаряжения — вы просто идете по земле. Но нужна хорошая экипировка — треккинговые ботинки и палочки, штаны, куртка.

При восхождении на вулкан туристы прошли четыре климатические зоны. Сначала — по джунглям. В первый день ночью в лагере их атаковали обезьяны: кричали и не давали спать. Потом поднимались мимо кустов, выше, с 4 тыс. метров — по скальникам, лишайникам, сквозь облачную дымку.

«На склоне повсюду лежат каталки на колесах, чтобы спускать людей, дошедших до критической стадии горной болезни — отеке легких и мозга. Те, кто не спускаются вовремя, погибают, — говорит путешественник.— Это вполне реальная угроза. Насыщаемость крови кислородом у нас падала до 70%. На высоте 4,5 тыс. метров каждый шаг делается с трудом. Тяжело дойти до туалета и даже перевернуться в спальнике — все с одышкой».

Что важно при восхождении на Килиманджаро

— Снаряжение для треккинга. Если хотите дойти до вершины, то важно подобрать удобную, качественную одежду и обувь. И лучше об этом позаботиться заранее. Можно взять и в прокат, но будьте готовы, что это дорого. За аренду самого простого дождевика могут попросить 50 долларов за неделю.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

— Солнцезащитный крем и очки. Чтобы не быть похожим на вареного рака. На высоте 3 тыс. метров солнце жарит нещадно. Мгновенно можно сгореть даже в пасмурную погоду.

— Пить. Организм теряет много воды. Для восстановления нужно два-три литра в день.

— Таблетки от горной болезни. Пить по две-четыре штуки в день, чтобы улучшить насыщаемость крови кислородом. Это поможет адаптироваться организму на высоте.

— «Поле-поле». Так говорят местные, означает «медленно-медленно». Чем неспешнее подъем вверх, тем лучше, иначе можно обострить симптомы горной болезни.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Путешественница дышит кислородом на Килиманджаро. Предоставлено Евгением Родионовым.

— Ступенчатая акклиматизация. Это способ восхождения, при котором при наборе высоты нужно немного спускаться ниже, а не идти всегда вверх. За этим проследит гид, если он достаточно хорош. Евгений рекомендует выбирать туры с наибольшей продолжительностью, чтобы подъем происходил комфортно.

— Спать. На высоте бывает сложно заснуть, но без сна организм не восстановится. Таблетки мелатонин в помощь.

Главное правило восхождений — лучше вовремя развернуться, чем забраться на вершину. Жизнь всегда дороже.

Кульминация

«Мы офигели, когда на высоте 4,5 тыс. метров нам принесли пиццу. Просто кричали от восторга!», — рассказывает Евгений о сюрпризе, который повар подготовил перед тем, как им предстояло подняться на вершину. «А вообще нас все время прекрасно кормили. Обычно супчиком: овощи, мясо», — добавляет он.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

Подарок сделала и природа — вечером, перед самым штурмом, развеялись облака, и группа смогла увидеть огни города. «Бесконечный свет от самого подножия до горизонта, по которому били молнии. Рассказываю — и до сих пор мурашки», — делится путешественник.

Весь подъем на вершину занимает пять дней, спуск — семь. Выход на кульминационный рывок начинается в 23:00. От красивого рассвета туристов отделяют 1,2 тыс. метров и семь часов пути в режиме «автопилот». «Просто идешь в каком-то коматозе и смотришь в спину гида — непередаваемое состояние», — говорит Евгений. На вершине не ночуют — следуют в обратный путь шесть часов.

В том числе и поэтому штурм начинается так поздно (или рано?). Нужно закладывать больше времени на путь, чем обычно. Также ночью погода на вулкане лучше — ветер несильный и наименьшая лавиноопасность.

Но даже если вы сделали все правильно, не факт, что африканский вулкан вас вознаградит за все невзгоды.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

«Ребята хотели взойти как герои и полюбоваться красивой панорамой с восходящим солнцем, а попали в жесткую пургу, где дальше 10 метров вообще ничего не видно. По ощущениям, было -20 градусов. Расстроились немного. Зато я отморозил нос в Африке — могу гордиться этим!» — улыбается Евгений.

Как подготовиться к путешествию по Африке и подъему на Килиманджаро

— Путешествуя по Африке нужно помнить, что помимо впечатлений вы можете привезти с собой болезни. Стоит подготовить лекарства на все случаи жизни — аптек мы там не видели ни разу. У местных гидов, занимающихся восхождениями, лучшая «таблетка» — помолиться своим богам.

В общем, с собой у нас была трехкилограммовая аптечка. Обязательно нужно прихватить таблетки от горной болезни «Гипоксен», они улучают насыщаемость крови кислородом. Можно также сделать прививку от желтой лихорадки, не менее чем за 10 дней до отъезда.

Обязательно почитайте о симптомах малярии и купите от нее таблетки по прилете. На самом деле риск наткнуться на малярийного комара небольшой, поэтому лучший способ обезопаситься — запастись репеллентами и следить за своим состоянием. Если чувствуешь симптомы: головокружение, озноб, высокая температура, — то пропиваешь курс таблеток, которые продаются практически в любом африканском магазине, и все довольно быстро проходит. Есть нюанс: в России похожие лекарства трудно достать. Бывает, что люди заболевают, уже вернувшись домой, и погибают.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

Также следует приобрести страховку, которая покрывает эвакуацию с горы, в том числе и вертолетом. Стоит в районе 100 долларов. Но, правда, я так и не увидел на вулкане место, где мог бы сесть вертолет.

Помните, что в Африке очень плохая вода из-под крана — ею нельзя даже чистить зубы. Используйте только бутилированную и при покупке следите, чтобы крышка была запечатана пленочкой: местные могут обманывать.

Стоит перед поездкой позаботиться о своей физической форме и позаниматься в зале. Кардиотренировки, бег, плавание — самые лучшие вещи при подготовке к восхождению.

Путешествие Евгения Родионова в Танзанию. Предоставлено Евгением Родионовым.

Расходы

— Билеты Москва-Моши-Москва (январь 2022 года): 60 тыс. рублей

— Тур «Восхождение на Килиманджаро». 110 тыс. рублей. Кстати, две трети этих средств идет государству — только за вход в национальный парк. И лишь остальное — на организацию.

— Проживание неделю в Моши. От 15 до 30 тыс. рублей.

— Сафари: от 35 тыс. рублей за два дня.

— Билеты самолет на Занзибар из Моши: 15 тыс. рублей.

— Неделя на Занзибаре: От 30 до 50 тыс. рублей.

— Страховка: 6,5 тыс. рублей

— Прочие расходы: 19,3−32,3 тыс. рублей

Итого: три недели в Африке — 300−350 тыс. рублей.