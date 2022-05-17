Дороже Кавказа. Аналитики посчитали, во сколько обойдется отдых в санатории Алтайского края

Летняя путевка в санатории Алтайского края обойдется в среднем будет стоить 5 740 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.
Дешевле всего санаторный отдых в Томской (3 310 рублей), Иркутской (3 410 рублей) и Омской (3 510 рублей) областях.
«Для сравнения, стоимость санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 5 630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до 6 240 рублей в Кисловодске. Такая же стоимость дня — 6 240 рублей — в санаториях Сочи», — приводят пример эксперты.
По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на летний отдых обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня 4 и 5 звезд.
Ранее стало известно, что в Белокурихе планируют построить новый санаторно-курортный комплекс за 8 млрд рублей.