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Туризм

Закрыли маршрут до крупнейшего каскадного водопада Алтая

Маршрут на водоскат Учар в Республике Алтай закрыли на неопределенный срок в связи с паводковой и пожароопасной ситуацией в регионе, предупредили в Алтайском заповеднике. Свободное посещение территории всего заповедника запрещено.

Водоскат Учар.
Водоскат Учар.
Татьяна Акимова

«Пеший маршрут на водоскат Учар не является категорийным, но, тем не менее, рассчитан на людей, обладающих достаточной физической подготовкой, имеющих опыт пеших походов в условиях горной местности. Маршрут не адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями», — напоминают в заповеднике.

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Ежегодно в начале туристического сезона сотрудники подготавливают маршрут к сезону: восстанавливают переправы через боковые притоки реки Чульчи, навешивают страховочные веревки на сложных участках, маркируют линию прохождения тропы.

Напомним, что до 15 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.

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