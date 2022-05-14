Закрыли маршрут до крупнейшего каскадного водопада Алтая

«Пеший маршрут на водоскат Учар не является категорийным, но, тем не менее, рассчитан на людей, обладающих достаточной физической подготовкой, имеющих опыт пеших походов в условиях горной местности. Маршрут не адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями», — напоминают в заповеднике.
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Ежегодно в начале туристического сезона сотрудники подготавливают маршрут к сезону: восстанавливают переправы через боковые притоки реки Чульчи, навешивают страховочные веревки на сложных участках, маркируют линию прохождения тропы.
Напомним, что до 15 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.