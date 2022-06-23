Россияне бросились на отдых в алтайские регионы

В гостиницах Алтайского края и республики Алтай наблюдается дефицит мест на остаток летнего сезона — спрос на отдых по двум направлениям вырос за год на 20%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чартеры прилетают в Горно-Алтайск полностью загруженными — Красноярск, Екатеринбург и Москва стали городами-лидерами в продаже туров.

Увеличение спроса повлияло и на дефицит мест в гостиницах.

Многие турбазы и гостиницы практически полностью заполнены до конца лета — в частности, объекты высокого уровня в Горном Алтае и на популярном курорте Белокуриха (Алтайский край), пишет Lenta.ru.

На интерес к отдыху в этих регионах повлияли сложности с зарубежными поездками и увеличение доступных вариантов внутренней авиаперевозки.

Также россияне массово устремились на базы «двух Алтаев» благодаря программе кешбэка за туры по стране.

«Последняя программа кешбэка распространялась на туры до конца июня. Туристов заинтересовала возможность отдохнуть на Алтае со скидками. В итоге у нас уже в апреле были закрыты места вообще во всех группах на Алтай на июнь», — рассказали АТОР в компании «Мастерская Путешествий».

Столичные гости

Ранее сообщалось, что москвичи стали главными туристами на Алтае. Если в пандемию турбазы и сорвали куш на гостях из столицы, то в 2022 году такого не происходит. Москвичи почти перестали самостоятельно бронировать домики. Их заинтересовали дорогие туры «все включено». Гостям из столицы предложили новое и дорогое развлечение: вместо обычных баз — комплексные туры в дорогие отели.