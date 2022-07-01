Горы счастья. Восемь мест для дикого (или не очень) отдыха в Республике Алтай

Наступил июль — значит пора подумать об отпуске, который лучше всего провести в увлекательной поездке. Но не «в деревню, в глушь, в Саратов», а на природу, глушь, Алтай. О том, куда отправиться, чтобы растворить тревоги и напряжение в диких местах, на встрече клуба путешественников «Точка» рассказали организатор активных туров Елена Шевелева и гид Валерий Степанюк.

Телецкое озеро

Одно из самых привлекательных, загадочных и, разумеется, популярных мест в Республике Алтай. Здесь просто нельзя не взять четырехчасовую экскурсию по озеру. Гладь глубоких холодных волн, скалы разнообразных причудливых форм и многовековые деревья, устремленные ввысь поражают своей величественной красотой.

По воде можно значительно сократить путь к долине реки Чулышман — не придется объезжать озеро вокруг. А на южном берегу Телецкого есть залив Кыга, где летом можно вполне комфортно купаться и загорать.

Елена Шевелева,

организатор путешествий:

Зимой можно посетить горнолыжный комплекс «Телецкий». Оттуда открывается прекрасный вид на незамерзающее озеро. На каждом уровне, до высоты 1346 метров, есть кафе, а разместиться можно в уютных шале.

На берегу Телецкого достаточно места для ночевок — гостевые дома, отели, турбазы, кемпинги. Снять жилье можно и у местных жителей.

Фотозарисовки о Телецком озере. altzapoved.ru Фотозарисовки о Телецком озере. altzapoved.ru

Село Яйлю

Это центральная усадьба Алтайского биосферного заповедника, где есть, чем заняться.

Например, побродить по первой в России подводной экологической тропе. Здесь вам и дадут снаряжение, и научат, как с ним обходиться, и сопроводят в толще воды. Самостоятельно погружаться могут только сертифицированные дайверы.

Во время прогулки можно увидеть затопленную в начале 1990-х годов дамбу высотой с двухэтажный дом, затонувшую метеостанцию, которую внезапно обнаружили при исследовании дна, и многое другое. Из живности вам могут попасться хариусы, щуки, сиги, стайки гольянов, а на вертикальных поверхностях, например, на скалах, увидите «ковер» из гидр, будто бы отпочковавшихся от учебников по биологии.

Еще одна яркая достопримечательность села — яблоневый сад, который растет чуть меньше века. Здесь в 1990-е годы даже поставили памятник первым садоводам Телецкого озера. Это крест с тремя яблоками, каждое из которых символизирует одного из «отцов» садоводства — Михаила Лисавенко, Дмитрия Рачкина и Николая Смирнова.

Яблоневый сад в Яйлю. altzapovednik.ru Яблоневый сад в Яйлю. altzapovednik.ru

Сейчас сад находится в некотором упадке. Даже создана общественная организация, которая пытается поддерживать в нем жизнь и оберегать от уничтожения.

Долина реки Чулышман

Здесь находится крупнейший каскадный водопад Республики Алтай — Учар. «Вы идете примерно за два километров до водоската — а у вас ощущение, что он от вас в 200 метрах, такой большой рев», — говорит Елена Шевелева.

Одно из значений слова «Учар» — «неприступный». Попасть к нему по каменистой горной тропе и вправду не очень просто. Сложность пути средняя, для подготовленных туристов. Самый опасный скальный участок здесь оборудован тросами.

Елена Шевелева советует идти утром, «по холодку», взяв с собой запас воды, и ни в коем случае не выдвигаться в жару — попадете в «каменную печь». Лучший вид здесь — в июне, а также в сентябре, когда появляется контрастный пейзаж.

Водопад Учар. Т. Акимова Экотропа на водопаде Учар. Т. Акимова

Официально ночевать в тех местах запрещено. И любителям селфи-палок там не место: бывали несчастные случаи.

Нельзя не посмотреть и на каменные грибы.

Елена Шевелева,

организатор путешествий:

Многие исследователи прогнозируют, что они простоят еще не более 35 лет — из-за землетрясений и эрозии. Подниматься к ним лучше постепенно, особенно если не уверены в своем здоровье. Как-то я привела туда 74-летних бабушек. Пришли и перекрестились. Главное — чаще щупать пульс и отдыхать.

Курайская степь

Необычные глиняные ландшафты с видом на крупнейший на Алтае Северо-Чуйский хребет. Добраться сюда легко можно по Чуйскому тракту. За несколько последних лет место стало очень популярным — во многом из-за раскрученного в соцсетях «алтайского Марса».

Но также степь интересна большим количеством археологических памятников — курганов, писаниц, каменных сооружений. И, конечно, животными — на Чуе встречаются аисты и журавли. У сел — пустынный снегирь, степной орел, сорокопут, сапсан и другие.

Горный Алтай. Курайская степь. CC0 Полет на алтайский Марс. Ольга Иванова.

Что касается инфраструктуры: в селе Курай есть продуктовые магазины, и работает сотовая связь. Можно остановиться на ночлег в нескольких кемпингах или на базах отдыха.

Долина Актру

Ранее этот «альпинистский центр» был популярен у туристов-спортсменов, а сегодня однодневные маршруты с посещением подножия ледников Малый и Большой Актру пользуются немалым спросом.

И неудивительно — места завораживающие. Глубоко-бирюзовое небо, строгие скалы, контрастирующие с белоснежными льдами и молочными быстрыми ручьями, исчезающими в пропасти.

Валерий Степанюк,

гид , путешественник:

К сожалению, многие переоценивают свои силы и забираются очень далеко. У меня был опыт эвакуации таких туристов без проводников, которые шли, поддавшись словам местных о том, что здесь все легко и просто. Но место стоящее, сюда лучше приезжать компанией друзей и пользоваться услугами гидов или выбирать более легкие маршруты.

Актру. vk.com/hamstergirl

Котловина бывшего озера Маашей

Необычная локация в районе Северо-Чуйского хребта разместилась на высоте 1,9 тыс. метров. Озеро здесь появилось внезапно, век назад: оползень перегородил ручей с Маашейского ледника, образовав природную плотину. В 2012 году также внезапно ее прорвало — и от водоема остались лишь воспоминания да котловина.

Как отмечает Степанюк, подъем сюда требует однодневного треккинга и любой физической подготовки. Единственное — лучше нести с собой палатку, потому что переночевать получится только в ней. А можно и обратиться к местным проводникам, они организуют заброску на конях.

В окрестностях можно полюбоваться одним из красивейших ледников Алтая — Маашей.

Долина реки Аргут и степь Самаха

Буквально — край земли, граница с Казахстаном, юго-запад Республики Алтай. Ближайший населенный пункт имеет вполне аппетитное название — Беляши. Чтобы не переживать за свой автомобиль добираться в эти места лучше на УАЗах. «Нервишки должны быть крепкими, чтобы по таким дорогам ездить», — говорит Степанюк.

Река Аргут. www.vtourisme.com Долина Аргута. Алексей Кужлеков В долине реки Аргут прошла экспедиция по учетам снежного барса. Февраль 2019 года. предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF

Именно в долине Аргут сходятся три высочайших хребта — Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский.

Валерий Степанюк,

гид , путешественник:

Туристическая инфраструктура здесь почти отсутствует, зато можно испытать настоящий дух приключений. Вы посетите тот район Алтая, где вряд ли в ближайшие годы появится огромное количество туристов. Здесь есть глэмпинги с вертолетной заброской — для состоятельных любителей отдыхать в глуши.

Плато Укок

Сакральное для местных жителей место. Их предки считали, что это — край земли, после которого начинается небо. Здесь нельзя кричать, чтобы не оскорбить горных духов, которые даже могут не пустить человека на плато, если он не готов.

На Плато Укок впервые сфотографировали самку барса с котятами. пресс-служба Национального парка «Сайлюгемский» Плато Укок. И. Усанов Плато Укок. greenpeace.org Плато Укок. greenpeace.org

Слово «Укок» можно перевести, как «слушай небеса», «слово неба», «сундук» и даже «погребальные носилки». Последнее очень подходит плато — здесь расположены 150 курганов различных эпох. В одном из таких и нашли знаменитую «принцессу Укока». Обнаружены и сотни петроглифов, самым старым из которых 14 тыс. лет.

Валерий Степанюк,

гид , путешественник: