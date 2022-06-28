Поступления курортного сбора могут увеличиться в Алтайском крае

Отмечается, что с начала эксперимента в Фонд развития курортной инфраструктуры собрали уже 133 млн рублей.
«В настоящее время часть средств — 49% — уже направлена на развитие курортной инфраструктуры. 68 млн рублей еще находятся в фонде. С учетом того, что спрос на отдых в Белокурихе превышает тот, что был в предыдущие годы, планируем собрать в фонд больше, чем первоначально прогнозировали», — подчеркнул Дешевых.
По его словам, также необходимо создать дорожную карту, чтобы в полной мере расходовать средства, получаемые от курортного сбора.
Ранее сообщалось, что в 2022 году курортный сбор в Алтайском крае составит половину от максимально возможного.