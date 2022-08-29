Известный режиссер заявил, что российское кино превратится в серую массу

По мнению режиссера, «оно может окунуться и упасть в яму серости и неразвитости».
Если кинематографисты не будут пользоваться новыми камерами, осветительной техникой и прочими инструментами в современных павильонах, то отечественные фильмы станут неконкурентоспособными, считает Сокуров.
«Мы начнем постепенно деградировать, и никакой конкуренции», — цитирует режиссера РИА Новости.
Ранее российские кинематографисты столкнулись с недопуском до участия в международных кинофестивалях из-за спецоперации, указывает «Коммерсантъ». Ранее на Шукшинский фестиваль приехала делегация именитых гостей.