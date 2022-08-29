29 августа
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Политика

Известный режиссер заявил, что российское кино превратится в серую массу

Режиссер Александр Сокуров заявил, что российское кино может деградировать, если у кинематографистов не будет возможности работать с современным оборудованием и участвовать в международных фестивалях.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

По мнению режиссера, «оно может окунуться и упасть в яму серости и неразвитости».

Если кинематографисты не будут пользоваться новыми камерами, осветительной техникой и прочими инструментами в современных павильонах, то отечественные фильмы станут неконкурентоспособными, считает Сокуров.

«Мы начнем постепенно деградировать, и никакой конкуренции», — цитирует режиссера РИА Новости.

Ранее российские кинематографисты столкнулись с недопуском до участия в международных кинофестивалях из-за спецоперации, указывает «Коммерсантъ». Ранее на Шукшинский фестиваль приехала делегация именитых гостей.

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