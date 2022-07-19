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На Шукшинский фестиваль приехала делегация именитых гостей

В Барнауле 19 июля возле памятника В. М. Шукшину состоялось открытие «Шукшинских дней на Алтае». В регион продолжают пребывать делегации писателей, кинематографистов и других участников фестиваля.

Гости "Шукшинского фестиваля".
Гости "Шукшинского фестиваля".
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Церемония открытия XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоится в Алтайском театре драмы.

Перед её началом гости — писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри — пройдут по красной дорожке.

Завершится первый день кинофестиваля в кинотеатре «Мир» показом фильма «Мятный пряник», который представят режиссер Андрей Карасов и актер Иван Кокорин.

Актер Иван Кокорин.
Актер Иван Кокорин.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Посмотреть программу Шукшинского фестиваля можно в нашем материале.

Также в день открытия в Барнауле перекроют две улицы.

Движение транспорта ограничат на улицах Шукшина (между перекрестками с улицами Георгия Исакова и Юрина) и Юрина (от Попова до Кавалерийской). Запрет продлится четыре часа — от 11:00 до 15:00.

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