На Шукшинский фестиваль приехала делегация именитых гостей

Церемония открытия XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоится в Алтайском театре драмы.
Перед её началом гости — писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри — пройдут по красной дорожке.
Завершится первый день кинофестиваля в кинотеатре «Мир» показом фильма «Мятный пряник», который представят режиссер Андрей Карасов и актер Иван Кокорин.
Посмотреть программу Шукшинского фестиваля можно в нашем материале.
Также в день открытия в Барнауле перекроют две улицы.
Движение транспорта ограничат на улицах Шукшина (между перекрестками с улицами Георгия Исакова и Юрина) и Юрина (от Попова до Кавалерийской). Запрет продлится четыре часа — от 11:00 до 15:00.