На Шукшинский фестиваль приехала делегация именитых гостей

В Барнауле 19 июля возле памятника В. М. Шукшину состоялось открытие «Шукшинских дней на Алтае». В регион продолжают пребывать делегации писателей, кинематографистов и других участников фестиваля.

Церемония открытия XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоится в Алтайском театре драмы.

Перед её началом гости — писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри — пройдут по красной дорожке.

Завершится первый день кинофестиваля в кинотеатре «Мир» показом фильма «Мятный пряник», который представят режиссер Андрей Карасов и актер Иван Кокорин.

Актер Иван Кокорин. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Посмотреть программу Шукшинского фестиваля можно в нашем материале.

Также в день открытия в Барнауле перекроют две улицы.

Движение транспорта ограничат на улицах Шукшина (между перекрестками с улицами Георгия Исакова и Юрина) и Юрина (от Попова до Кавалерийской). Запрет продлится четыре часа — от 11:00 до 15:00.