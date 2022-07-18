Шукшинский кинофестиваль 2022: где пройдет, кто приедет, что покажут

С 19 по 23 июля в Алтайском крае после двухлетнего перерыва пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Что на нем будет происходить и какие фильмы покажут — в нашем материале.

19 июля , вторник. Открытие фестиваля , Красная дорожка и Павел Деревянко

В Барнауле открытие фестиваля состоится в 13:00 на ул. Шукшина, рядом с памятником писателю.

В этот же день начинается конкурсный показ фестивального кино. Посмотреть фильмы можно будет в кинозалах «Мир», «Пионер» и «Премьера». Билеты можно приобрести бесплатно в кассах, количество ограничено.

Также на показы придут некоторые актеры и кинематографисты. Например, на фильм «Подельники» в «Пионер» приедет актер Павел Деревянко.

В 18:30 напротив театра драмы им. Шукшина пройдет Красная дорожка с гостями XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул , театр драмы , 19 июля 2016 года. Екатерина Шлыкова

После Красной дорожки состоится торжественная церемония открытия «Шукшинских дней на Алтае». Транслировать ее будут на «уличный» экран у театра драмы.

Открывает фестиваль фильм Андрея Карасова «Мятный пряник», посмотреть его можно в 21:00 в кинотеатре «Мир».

20 июля , среда. Короткометражки , Олеся Судзиловская и фильмы Андрея Кончаловского

Во второй день праздника проходить конкурсные показы всех фестивальных фильмов. Также в кинотеатрах пройдут встречи с кинематографистами, которые принимали участие в съемках фильмов.

В 13:30 в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая пройдет фотовыставка, посвященная кинорежиссеру Юрию Григорьеву «Василий Шукшин — Юрий Григорьев: дружба длинною в жизнь».

Василий Шукшин www.shukshin.ru

В течение дня в кинотеатрах покажут фильмы Андрея Кончаловского. Они не входят в конкурсную программу.

В 18:30 в концертном зале «Сибирь» пройдет творческая встреча с актрисой Олесей Судзиловской.

С 19:00 до 23:00 на «уличном» экране покажут короткометражные фильмы, а также документальное кино «Монета страны Малави», режиссера Алексея Федорченко.

21 июля , четверг. Показы короткометражного и полнометражного игрового кино

В этот день барнаульцы могут расслабиться и заняться просмотром фильмов в кинозале «Премьера». Также конкурсную программу покажут в Бийске в ТЦ «Воскресенье». Посмотреть их можно с 10:00 до 22:00.

Сам фестиваль перемещается в село Алтайское. В Районном доме культуры в 15:00 покажут документальный фильм «Планета «Бондарчук» к 100-летию Сергея Бондарчука.

Кинотеатр , зрительный зал , кресла. СС0

После фильма в ДК начнется показ конкурсной программы полнометражного игрового кино.

В Бийске на Петровском бульваре в 18:00 пройдет концерт «Позови меня в даль светлую».

22 июля , пятница. Ирина Муравьева , Сростинская вечерка и донорская акция

В пятницу фестиваль доберется до села Сростки. С 12:00 до 18:00 пройдут экскурсии по памятным местам села.

В Бийске в 18:30 пройдется встреча со звездой фильма «Москва слезам не верит» Ириной Муравьевой.

В 20:00 в Сростках начнется Сростинская вечерка. Зрителей ждет фольклорна-развлекательная программа.

Также 22 июля в селе Сростки пройдет донорская акция. Любой желающий сможет сдать свою кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови.

Памятник Шукшину на горе Пикет. Лариса Васильева

23 июля , суббота. Праздник сростинского пирога , гора Пикет и закрытие фестиваля

Последний день фестиваля традиционно пройдет в Сростках.

С 10:00 до 14:00 зрителей ждет Праздник знаменитого сростинского Пирога.

В этот же день пройдется Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики».

Что ели гости Шукшинского фестиваля Анна Зайкова

С 14:00 и до самой ночи можно никуда не уходить с горы Пикет. Там пройдет закрытие фестиваля и концерт группы Варвары Визбор.

Посмотреть список конкурсных фильмов можно в нашем материале.