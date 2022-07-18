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Жизнь

Шукшинский кинофестиваль 2022: где пройдет, кто приедет, что покажут

С 19 по 23 июля в Алтайском крае после двухлетнего перерыва пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Что на нем будет происходить и какие фильмы покажут — в нашем материале.

Памятник Шукшину. Пикет.
Памятник Шукшину. Пикет.
Анна Зайкова.

19 июля, вторник. Открытие фестиваля, Красная дорожка и Павел Деревянко

В Барнауле открытие фестиваля состоится в 13:00 на ул. Шукшина, рядом с памятником писателю.

В этот же день начинается конкурсный показ фестивального кино. Посмотреть фильмы можно будет в кинозалах «Мир», «Пионер» и «Премьера». Билеты можно приобрести бесплатно в кассах, количество ограничено.

Также на показы придут некоторые актеры и кинематографисты. Например, на фильм «Подельники» в «Пионер» приедет актер Павел Деревянко.

В 18:30 напротив театра драмы им. Шукшина пройдет Красная дорожка с гостями XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 19 июля 2016 года.
Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 19 июля 2016 года.
Екатерина Шлыкова

После Красной дорожки состоится торжественная церемония открытия «Шукшинских дней на Алтае». Транслировать ее будут на «уличный» экран у театра драмы.

Открывает фестиваль фильм Андрея Карасова «Мятный пряник», посмотреть его можно в 21:00 в кинотеатре «Мир».

20 июля, среда. Короткометражки, Олеся Судзиловская и фильмы Андрея Кончаловского

Во второй день праздника проходить конкурсные показы всех фестивальных фильмов. Также в кинотеатрах пройдут встречи с кинематографистами, которые принимали участие в съемках фильмов.

В 13:30 в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая пройдет фотовыставка, посвященная кинорежиссеру Юрию Григорьеву «Василий Шукшин — Юрий Григорьев: дружба длинною в жизнь».

Василий Шукшин
Василий Шукшин
www.shukshin.ru

В течение дня в кинотеатрах покажут фильмы Андрея Кончаловского. Они не входят в конкурсную программу.

В 18:30 в концертном зале «Сибирь» пройдет творческая встреча с актрисой Олесей Судзиловской.

С 19:00 до 23:00 на «уличном» экране покажут короткометражные фильмы, а также документальное кино «Монета страны Малави», режиссера Алексея Федорченко.

21 июля, четверг. Показы короткометражного и полнометражного игрового кино

В этот день барнаульцы могут расслабиться и заняться просмотром фильмов в кинозале «Премьера». Также конкурсную программу покажут в Бийске в ТЦ «Воскресенье». Посмотреть их можно с 10:00 до 22:00.

Сам фестиваль перемещается в село Алтайское. В Районном доме культуры в 15:00 покажут документальный фильм «Планета «Бондарчук» к 100-летию Сергея Бондарчука.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

После фильма в ДК начнется показ конкурсной программы полнометражного игрового кино.

В Бийске на Петровском бульваре в 18:00 пройдет концерт «Позови меня в даль светлую».

22 июля, пятница. Ирина Муравьева, Сростинская вечерка и донорская акция

В пятницу фестиваль доберется до села Сростки. С 12:00 до 18:00 пройдут экскурсии по памятным местам села.

В Бийске в 18:30 пройдется встреча со звездой фильма «Москва слезам не верит» Ириной Муравьевой.

В 20:00 в Сростках начнется Сростинская вечерка. Зрителей ждет фольклорна-развлекательная программа.

Также 22 июля в селе Сростки пройдет донорская акция. Любой желающий сможет сдать свою кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови.

Памятник Шукшину на горе Пикет.
Памятник Шукшину на горе Пикет.
Лариса Васильева

23 июля, суббота. Праздник сростинского пирога, гора Пикет и закрытие фестиваля

Последний день фестиваля традиционно пройдет в Сростках.

С 10:00 до 14:00 зрителей ждет Праздник знаменитого сростинского Пирога.

В этот же день пройдется Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики».

Что ели гости Шукшинского фестиваля
Что ели гости Шукшинского фестиваля
Анна Зайкова

С 14:00 и до самой ночи можно никуда не уходить с горы Пикет. Там пройдет закрытие фестиваля и концерт группы Варвары Визбор.

Посмотреть список конкурсных фильмов можно в нашем материале.

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