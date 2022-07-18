Шукшинский кинофестиваль 2022: где пройдет, кто приедет, что покажут

19 июля, вторник. Открытие фестиваля, Красная дорожка и Павел Деревянко
В Барнауле открытие фестиваля состоится в 13:00 на ул. Шукшина, рядом с памятником писателю.
В этот же день начинается конкурсный показ фестивального кино. Посмотреть фильмы можно будет в кинозалах «Мир», «Пионер» и «Премьера». Билеты можно приобрести бесплатно в кассах, количество ограничено.
Также на показы придут некоторые актеры и кинематографисты. Например, на фильм «Подельники» в «Пионер» приедет актер Павел Деревянко.
В 18:30 напротив театра драмы им. Шукшина пройдет Красная дорожка с гостями XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
После Красной дорожки состоится торжественная церемония открытия «Шукшинских дней на Алтае». Транслировать ее будут на «уличный» экран у театра драмы.
Открывает фестиваль фильм Андрея Карасова «Мятный пряник», посмотреть его можно в 21:00 в кинотеатре «Мир».
20 июля, среда. Короткометражки, Олеся Судзиловская и фильмы Андрея Кончаловского
Во второй день праздника проходить конкурсные показы всех фестивальных фильмов. Также в кинотеатрах пройдут встречи с кинематографистами, которые принимали участие в съемках фильмов.
В 13:30 в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая пройдет фотовыставка, посвященная кинорежиссеру Юрию Григорьеву «Василий Шукшин — Юрий Григорьев: дружба длинною в жизнь».
В течение дня в кинотеатрах покажут фильмы Андрея Кончаловского. Они не входят в конкурсную программу.
В 18:30 в концертном зале «Сибирь» пройдет творческая встреча с актрисой Олесей Судзиловской.
С 19:00 до 23:00 на «уличном» экране покажут короткометражные фильмы, а также документальное кино «Монета страны Малави», режиссера Алексея Федорченко.
21 июля, четверг. Показы короткометражного и полнометражного игрового кино
В этот день барнаульцы могут расслабиться и заняться просмотром фильмов в кинозале «Премьера». Также конкурсную программу покажут в Бийске в ТЦ «Воскресенье». Посмотреть их можно с 10:00 до 22:00.
Сам фестиваль перемещается в село Алтайское. В Районном доме культуры в 15:00 покажут документальный фильм «Планета «Бондарчук» к 100-летию Сергея Бондарчука.
После фильма в ДК начнется показ конкурсной программы полнометражного игрового кино.
В Бийске на Петровском бульваре в 18:00 пройдет концерт «Позови меня в даль светлую».
22 июля, пятница. Ирина Муравьева, Сростинская вечерка и донорская акция
В пятницу фестиваль доберется до села Сростки. С 12:00 до 18:00 пройдут экскурсии по памятным местам села.
В Бийске в 18:30 пройдется встреча со звездой фильма «Москва слезам не верит» Ириной Муравьевой.
В 20:00 в Сростках начнется Сростинская вечерка. Зрителей ждет фольклорна-развлекательная программа.
Также 22 июля в селе Сростки пройдет донорская акция. Любой желающий сможет сдать свою кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови.
23 июля, суббота. Праздник сростинского пирога, гора Пикет и закрытие фестиваля
Последний день фестиваля традиционно пройдет в Сростках.
С 10:00 до 14:00 зрителей ждет Праздник знаменитого сростинского Пирога.
В этот же день пройдется Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики».
С 14:00 и до самой ночи можно никуда не уходить с горы Пикет. Там пройдет закрытие фестиваля и концерт группы Варвары Визбор.
Посмотреть список конкурсных фильмов можно в нашем материале.