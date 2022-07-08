8 июля
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Жизнь

Стало известно, какие фильмы покажут на Шукшинском кинофестивале

За главный приз будут бороться 11 кинолент. Об этом сообщили в ТАСС.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Фестиваль откроет картина «Мятный пряник» Андрея Карасова.

Другие фильмы, вошедшую в конкурсную программу:

  • «Понедельники» Евгения Григорьева;
  • «Дьулуур: мас-рестлинг» Валентина Макарова;
  • «Иваново счастье» Ивана Соснина;
  • «Сон» Марии Батовой;
  • «Маруся Фореvа!» Александр Галибина;
  • «Непослушник» Владимир Котта;
  • «Родители строго режима» Никиты Владимирова;
  • «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского;
  • «Межсезонье» Александра Ханта;
  • «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова.

Режиссер фильма-победителя получит вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода — копию Царицы ваз из Эрмитажа.

Ранее стало известно, какие звезды приедут на «Шукшинский кинофестиваль».

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