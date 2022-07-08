Стало известно, какие фильмы покажут на Шукшинском кинофестивале

Фестиваль откроет картина «Мятный пряник» Андрея Карасова.
Другие фильмы, вошедшую в конкурсную программу:
- «Понедельники» Евгения Григорьева;
- «Дьулуур: мас-рестлинг» Валентина Макарова;
- «Иваново счастье» Ивана Соснина;
- «Сон» Марии Батовой;
- «Маруся Фореvа!» Александр Галибина;
- «Непослушник» Владимир Котта;
- «Родители строго режима» Никиты Владимирова;
- «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского;
- «Межсезонье» Александра Ханта;
- «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова.
Режиссер фильма-победителя получит вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода — копию Царицы ваз из Эрмитажа.
Ранее стало известно, какие звезды приедут на «Шукшинский кинофестиваль».