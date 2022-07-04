4 июля
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Жизнь

Стало известно, как пройдет Шукшинский фестиваль и какие звезды приедут на Алтай

С 19 по 23 июля в Алтайском крае пройдет Шукшинский фестиваль на Алтае. Министр культуры региона Елена Безрукова на заседании краевого оргкомитета рассказала, как его отметят в крае.

Лица Шукшинского фестиваля.
Лица Шукшинского фестиваля.
Анна Зайкова.

Программа событий будет традиционной за некоторыми исключениями.

Так, на фестивале увеличат число кинопоказов и кинопрограмм, включат две спецпрограммы — ретроспективу фильмов Андрея Кончаловского с участием киноведа Андрея Апостолова и фильмов Натальи Бондарчук, которые представит актриса Мария Бурляева.

Пройдут и музейные проекты.

«Так, в музее Шукшина в Сростках будут представлены выставочные проекты Красноярского краеведческого музея „Василий Шукшин — Виктор Астафьев“. И у нас будет совместный проект Алтая и Крыма, это межмузейная лаборатория „Единство непохожих“ с презентацией литературных музеев Крыма. Кроме того, у нас в гостях будет Иркутский областной краеведческий музей. Таким образом, Крым и два региона Сибири будут представлены в музейных программах и в музейном сообществе», — рассказала Безрукова.

В Сростках пройдут традиционные народные гуляния.

В их числе выставка-ярмарка мастеров «Чудики», фестиваль сростинского пирога, выставка народных ремесленников «Город мастеров», фестиваль гармонистов, конкурс гончаров, мастер-классы и другое, сообщает пресс-служба правительства.

Кто приедет на фестиваль

Как стало известно ранее, на фестиваль приедет народная артистка России Ирина Муравьева и заслуженная артистка России Олеся Судзиловская.

В Сростках на горе Пикет с концертом выступит Варвара Визбор.

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