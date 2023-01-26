Кадры и смыслы. В чем отчаянно нуждается алтайский кинематограф, кроме денег

Современному российскому кинематографу остро не хватает смыслов, а региональному, в том числе, алтайскому — еще и кадров. И речь не о сценах на кинопленке, а о специально обученных людях. К таким выводам пришли участники круглого стола, рассмотрев возможности организации съемочного процесса на Алтае. Он прошел в Белокурихе 25 января.

Задел на десятилетие

Ряд мер по развитию регионального кинематографа анонсировал замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. По его словам, к 2024 году планируется разработать концепцию развития кинематографии в Алтайском крае на 10 лет вперед.

В июне этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства (к слову, в этом же месяце планируется тур по интересным локациям края). Затем в рамках Шукшинского фестиваля пройдет сессия, на которой проект документа подвергнется серьезной экспертизе. Ориентировочно к концу года он будет подписан и с 2024 вступит в силу.

Ключевые направления концепции:

Кинообразование;

Создание продюсерского центра;

Развитие киносети единого кинопроката;

Внутрирегиональная дистрибуция;

И уже на фундаменте всего этого — кинопроизводство.

Также, по словам Бочарова, по итогам текущего года может быть принято решение об увеличении компенсируемой доли затрат на производство кинофильмов (рибейт) — с 30% до 50%. Это очень серьезные деньги. В настоящее время 50% компенсируют только Красноярский и Пермский края.

Проценты. Фото: «Россельхозбанк».

Республика Алтай

У второго Алтая системы рибейтов пока нет. Также председатель кинокомиссии республики Александр Зотин признал, что обзавестись собственной киностудией или кинотехникой в ближайшей перспективе вряд ли удастся.

Вместо этого республиканская кинокомиссия развивает хозяйственную инфраструктуру, активно собирает и предоставляет кинематографистам спецтехнику, здания, сооружения, а также пополняет базу локаций. Количество отфотографированных поселков к концу года планируется довести с 30 до 100−150.

Александр Зотин,

председатель кинокомиссии Республики Алтай:

Громадный плюс Алтая в том, что его можно выдать за какой-то другой регион. Здесь есть множество абсолютно разных по виду районов — это и степные, и таежные районы, и горные реки, и озера, и предгорья.

Ранее директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков отмечал, что на юге республики есть даже ландшафт Чукотки.

Алексей Бочаров отметил, что кинокомиссии двух Алтаев не собираются конкурировать — в условиях ограниченных ресурсов это нецелесообразно.

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Чего не хватает Алтаю для развития кинопроизводства

На круглом столе были озвучены две острые проблемы, стоящие перед алтайским кинематографом. Первая — это, как всегда, кадры — компетентные сотрудники на местах.

Московские продюсеры сетуют, что в регион приходится везти фактически всю съемочную группу. И если артистов второго плана в регионах набирать получается, то с техническими специалистами большие проблемы.

Альберт Рябышев,

продюсер центра R-Media:

Киноиндустрия требует подготовленных кадров. Вопрос создания специализированных киношкол, курсов уже встает в регионах. Если мы будем постоянно возить всю группу из Москвы, то, конечно, это будет безумно дорого. Хочется, чтобы в регионах появились компетентные специалисты «вторых профессий»: осветители, декораторы, гримеры…

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Смысл превыше всего

Однако, например, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский высказался против того, чтобы сводить региональную киноиндустрию к развитию сервисной базы. По его мнению, регионам необходимы собственные проекты.

Алексей Алешковский,

президент гильдии сценаристов:

Основную задачу нашей гильдии я вижу в системном развитии кинообразования и сценарного девелопмента в регионах. Алтайский край — наш, так сказать, пилотный проект. Я собрал группу начинающих местных сценаристов и сейчас мы придумываем историю, которая происходит на Алтае и должна заниматься, собственно, алтайскими смыслами.

Он добавил, что большая проблема нынешних сценариев заключается в том, что они происходят «в каком-то сферическом вакууме» и контакт с реальностью там утерян —абстрактные люди действуют в абстрактных историях.

Алексей Алешковский указал, что кино должно заниматься реальными проблемами и не бояться их, потому что не выявив конфликта, невозможно какую-либо тему всерьез раскрыть и найти конструктивные пути разрешения этого конфликта.

Оператор. Телевидение. СС0

А что думает Минкульт РФ?

Замглавы департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта РФ Светлана Фричинская тоже уверена, что без создания своего регионального кино ничего развиваться не будет.

Светлана Фричинская,

замглавы департамента кинематографии:

Тут нужно влияние таких факторов, как творческое воспитание молодежи, развитие культуры просмотра кино — для этого нужны кинофестивали, а также развитие историй — работа со сценариями, на это как раз у нас заточено много проектов.

Она также озвучила новость о том, что вскоре Минкульт объявит, что такое удостоверение национального фильма и как получать прокатное удостоверение.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Кроме того, Светлана Фричинская сообщила, что весь документооборот отныне переходит в электронный формат, а для представителей киноотрасли пройдут мастер-классы по пользованию новыми электронными площадками.

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин добавил, что примерно через полгода фондом будет запущен сервис с шаблонами юридических документов для участников киноиндустрии.