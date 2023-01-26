Кадры и смыслы. В чем отчаянно нуждается алтайский кинематограф, кроме денег

Задел на десятилетие
Ряд мер по развитию регионального кинематографа анонсировал замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. По его словам, к 2024 году планируется разработать концепцию развития кинематографии в Алтайском крае на 10 лет вперед.
В июне этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства (к слову, в этом же месяце планируется тур по интересным локациям края). Затем в рамках Шукшинского фестиваля пройдет сессия, на которой проект документа подвергнется серьезной экспертизе. Ориентировочно к концу года он будет подписан и с 2024 вступит в силу.
Ключевые направления концепции:
- Кинообразование;
- Создание продюсерского центра;
- Развитие киносети единого кинопроката;
- Внутрирегиональная дистрибуция;
- И уже на фундаменте всего этого — кинопроизводство.
Также, по словам Бочарова, по итогам текущего года может быть принято решение об увеличении компенсируемой доли затрат на производство кинофильмов (рибейт) — с 30% до 50%. Это очень серьезные деньги. В настоящее время 50% компенсируют только Красноярский и Пермский края.
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Республика Алтай
У второго Алтая системы рибейтов пока нет. Также председатель кинокомиссии республики Александр Зотин признал, что обзавестись собственной киностудией или кинотехникой в ближайшей перспективе вряд ли удастся.
Вместо этого республиканская кинокомиссия развивает хозяйственную инфраструктуру, активно собирает и предоставляет кинематографистам спецтехнику, здания, сооружения, а также пополняет базу локаций. Количество отфотографированных поселков к концу года планируется довести с 30 до 100−150.
Александр Зотин,
председатель кинокомиссии Республики Алтай:
Громадный плюс Алтая в том, что его можно выдать за какой-то другой регион. Здесь есть множество абсолютно разных по виду районов — это и степные, и таежные районы, и горные реки, и озера, и предгорья.
Ранее директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков отмечал, что на юге республики есть даже ландшафт Чукотки.
Алексей Бочаров отметил, что кинокомиссии двух Алтаев не собираются конкурировать — в условиях ограниченных ресурсов это нецелесообразно.
Чего не хватает Алтаю для развития кинопроизводства
На круглом столе были озвучены две острые проблемы, стоящие перед алтайским кинематографом. Первая — это, как всегда, кадры — компетентные сотрудники на местах.
Московские продюсеры сетуют, что в регион приходится везти фактически всю съемочную группу. И если артистов второго плана в регионах набирать получается, то с техническими специалистами большие проблемы.
Альберт Рябышев,
продюсер центра R-Media:
Киноиндустрия требует подготовленных кадров. Вопрос создания специализированных киношкол, курсов уже встает в регионах. Если мы будем постоянно возить всю группу из Москвы, то, конечно, это будет безумно дорого. Хочется, чтобы в регионах появились компетентные специалисты «вторых профессий»: осветители, декораторы, гримеры…
Смысл превыше всего
Однако, например, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский высказался против того, чтобы сводить региональную киноиндустрию к развитию сервисной базы. По его мнению, регионам необходимы собственные проекты.
Алексей Алешковский,
президент гильдии сценаристов:
Основную задачу нашей гильдии я вижу в системном развитии кинообразования и сценарного девелопмента в регионах. Алтайский край — наш, так сказать, пилотный проект. Я собрал группу начинающих местных сценаристов и сейчас мы придумываем историю, которая происходит на Алтае и должна заниматься, собственно, алтайскими смыслами.
Он добавил, что большая проблема нынешних сценариев заключается в том, что они происходят «в каком-то сферическом вакууме» и контакт с реальностью там утерян —абстрактные люди действуют в абстрактных историях.
Алексей Алешковский указал, что кино должно заниматься реальными проблемами и не бояться их, потому что не выявив конфликта, невозможно какую-либо тему всерьез раскрыть и найти конструктивные пути разрешения этого конфликта.
А что думает Минкульт РФ?
Замглавы департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта РФ Светлана Фричинская тоже уверена, что без создания своего регионального кино ничего развиваться не будет.
Светлана Фричинская,
замглавы департамента кинематографии:
Тут нужно влияние таких факторов, как творческое воспитание молодежи, развитие культуры просмотра кино — для этого нужны кинофестивали, а также развитие историй — работа со сценариями, на это как раз у нас заточено много проектов.
Она также озвучила новость о том, что вскоре Минкульт объявит, что такое удостоверение национального фильма и как получать прокатное удостоверение.
Кроме того, Светлана Фричинская сообщила, что весь документооборот отныне переходит в электронный формат, а для представителей киноотрасли пройдут мастер-классы по пользованию новыми электронными площадками.
Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин добавил, что примерно через полгода фондом будет запущен сервис с шаблонами юридических документов для участников киноиндустрии.