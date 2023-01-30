Гена, тепленькая пошла. «Чебурашка» снова возглавил прокат в России и СНГ

«Чебурашка» снова возглавил прокат в России и СНГ на прошедших выходных, пишет ТАСС со ссылкой на данные портала kinobusiness.com .

На минувших выходных «Чебурашка» собрал 480 млн рублей. Напомним, режиссер семейной комедии — Дмитрий Дьяченко. Она вышла на экраны кинотеатров 1 января и стала одним из наиболее кассовых фильмов в истории российского проката.

Чебурашка очень любит апельсины. Цитрусовый дождь (да, такой бывает) заносит его в небольшой приморский город. Там герой попадает в разные приключения и обретает семью. Кстати, один из его новых родственников — Гена, которого играет Сергей Гармаш.

«Гена, тепленькая пошла», — одна из запоминающихся цитат из нового Чебурашки.

Также в ролях Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина.

Ранее «Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в России.

Между тем юные сибиряки продают Чебурашек. Начальный лот — 1 млн рублей.