Накануне на сайте появились более 10 объявлений с популярным героем мультиков и недавнего фильма, пишет НГС.
Продавцы — дети. А их родители принимают звонки от потенциальных покупателей. Цену за игрушку назначает ребенок. Максимальная — миллион рублей.
Пока, правда, неизвестно, нашелся ли покупатель «миллионного Чебурашки».
Напомним, фильм «Чебурашка» собрал 3 млрд рублей всего за шесть дней после выхода на экраны. За всю историю российского проката только 13 фильмов преодолели планку сборов в 2 млрд рублей.
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