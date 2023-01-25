Жители Красноярска массово выкладывают на «Авито» объявления о продаже Чебурашек.

Накануне на сайте появились более 10 объявлений с популярным героем мультиков и недавнего фильма, пишет НГС.

Продавцы — дети. А их родители принимают звонки от потенциальных покупателей. Цену за игрушку назначает ребенок. Максимальная — миллион рублей.

Пока, правда, неизвестно, нашелся ли покупатель «миллионного Чебурашки».

Напомним, фильм «Чебурашка» собрал 3 млрд рублей всего за шесть дней после выхода на экраны. За всю историю российского проката только 13 фильмов преодолели планку сборов в 2 млрд рублей.