Незабываемо. Советские мультфильмы и передачи, от которых навернется ностальгическая слеза

«Трое из Простоквашино»
Год: 1978.
Дядя Федор обожает животных, но родители категорически против них.
Обидевшись, мальчик уходит из дома. С псом Шариком и котом Матроскиным он переезжает в деревню Простоквашино. Но это только начало трилогии…
«Летучий корабль»
Год: 1979.
Трубочист Иван влюбляется в Царевну Забаву и предлагает построить для нее летчуий корабль. Но отец хочет выдать девушку замуж за боярина Полкана. А она говорит, что выберет того, кто возведет волшебное судно. Хитро!
«Остров сокровищ»
Год: 1988.
Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана Флинта. На корабле зреет заговор.
«Тайна третьей планеты»
Год: 1981.
2181 год. Капитана Зеленый, профессор Селезнев и его дочь Алиса отправляются на корабле «Пегас» искать новые виды животных для Московского космического зоопарка.
Герои обращаются за помощью к доктору Верховцеву, директору музея Двух Капитанов. Но он ведет себя подозрительно: не показывает дневники капитанов и устраивает слежку.
«Снежная королева»
Год: 1957.
Морозным вечером Снежная королева забирает Кая в свои владения и превращает его сердце в ледяной осколок. На поиски пропавшего героя отправляется верная подруга Герда.
«Ералаш»
Год: с 1974.
Юмористический киножурнал о детских проделках и шалостях, дружбе и первой любви, детском саде и школе.
Предлагаем вспомнить знаменитый диалог, ставший «крылатым».
— Кто говорит?
— Кто, кто… Директор стадиона.
«АБВГДейка»
Год: с 1975.
В передаче работала первая советская клоунесса Ириска (Ирина Асмус). В числе сценаристов — Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и Простоквашино. Он автор идеи и сценарист первых десяти выпусков.
«Приключения Электроника»
Год: 1979.
Советская фантастика. Ученый создает гениального робота. Он точная копия школьника Сережи Сыроежкина.
Смекалистый мальчуган быстро перекладывает все обязанности на электронного двойника. Но так ли это удобно?
«Морозко»
Год: 1964.
Мачеха пытается избавиться от падчерицы Настеньки и отправила ее замерзать в зимний лес. Там живет паренек Иван. Он влюбляется в Настеньку. Но незадача: лесной колдун превращает его в косолапого медведя.
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