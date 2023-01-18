Незабываемо. Советские мультфильмы и передачи, от которых навернется ностальгическая слеза

День рождения детского телевидения отмечают 18 января. Советские фильмы, мультики и передачи — в ностальгической подборке altapress.ru.

Кадры из мультфильма "Ну, погоди!"

«Трое из Простоквашино»

Год: 1978.

Дядя Федор обожает животных, но родители категорически против них.

Обидевшись, мальчик уходит из дома. С псом Шариком и котом Матроскиным он переезжает в деревню Простоквашино. Но это только начало трилогии…

«Летучий корабль»

Год: 1979.

Трубочист Иван влюбляется в Царевну Забаву и предлагает построить для нее летчуий корабль. Но отец хочет выдать девушку замуж за боярина Полкана. А она говорит, что выберет того, кто возведет волшебное судно. Хитро!

Кадры из мультфильма «Летучий корабль». www.kinopoisk.ru Кадры из мультфильма «Летучий корабль». www.kinopoisk.ru

«Остров сокровищ»

Год: 1988.

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана Флинта. На корабле зреет заговор.

Кадры из мультфильма «Остров сокровищ». www.kinopoisk.ru Кадры из мультфильма «Остров сокровищ». www.kinopoisk.ru

«Тайна третьей планеты»

Год: 1981.

2181 год. Капитана Зеленый, профессор Селезнев и его дочь Алиса отправляются на корабле «Пегас» искать новые виды животных для Московского космического зоопарка.

Герои обращаются за помощью к доктору Верховцеву, директору музея Двух Капитанов. Но он ведет себя подозрительно: не показывает дневники капитанов и устраивает слежку.

«Снежная королева»

Год: 1957.

Морозным вечером Снежная королева забирает Кая в свои владения и превращает его сердце в ледяной осколок. На поиски пропавшего героя отправляется верная подруга Герда.

Кадры из мультфильма «Снежная королева». www.kinopoisk.ru Кадры из мультфильма «Снежная королева». www.kinopoisk.ru

«Ералаш»

Год: с 1974.

Юмористический киножурнал о детских проделках и шалостях, дружбе и первой любви, детском саде и школе.

Предлагаем вспомнить знаменитый диалог, ставший «крылатым».

— Кто говорит?

— Кто, кто… Директор стадиона.

«АБВГДейка»

Год: с 1975.

В передаче работала первая советская клоунесса Ириска (Ирина Асмус). В числе сценаристов — Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и Простоквашино. Он автор идеи и сценарист первых десяти выпусков.

Кадры из телепередачи «АБВГДейка». vk.com/abvgdeika_tv

«Приключения Электроника»

Год: 1979.

Советская фантастика. Ученый создает гениального робота. Он точная копия школьника Сережи Сыроежкина.

Смекалистый мальчуган быстро перекладывает все обязанности на электронного двойника. Но так ли это удобно?

Кадры из фильма «Приключения электроника». www. kino-teatr.ru Кадры из фильма «Приключения электроника». www. kino-teatr.ru

«Морозко»

Год: 1964.

Мачеха пытается избавиться от падчерицы Настеньки и отправила ее замерзать в зимний лес. Там живет паренек Иван. Он влюбляется в Настеньку. Но незадача: лесной колдун превращает его в косолапого медведя.