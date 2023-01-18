18 января
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Кино и ТВ

Незабываемо. Советские мультфильмы и передачи, от которых навернется ностальгическая слеза

День рождения детского телевидения отмечают 18 января. Советские фильмы, мультики и передачи — в ностальгической подборке altapress.ru.

Кадры из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадры из мультфильма "Ну, погоди!"
www.kinopoisk.ru

«Трое из Простоквашино»

Год: 1978.

Дядя Федор обожает животных, но родители категорически против них.
Обидевшись, мальчик уходит из дома. С псом Шариком и котом Матроскиным он переезжает в деревню Простоквашино. Но это только начало трилогии…

«Летучий корабль»

Год: 1979.

Трубочист Иван влюбляется в Царевну Забаву и предлагает построить для нее летчуий корабль. Но отец хочет выдать девушку замуж за боярина Полкана. А она говорит, что выберет того, кто возведет волшебное судно. Хитро!

Кадры из мультфильма &quot;Летучий корабль&quot;.
Кадры из мультфильма «Летучий корабль».
www.kinopoisk.ru
Кадры из мультфильма &quot;Летучий корабль&quot;.
Кадры из мультфильма «Летучий корабль».
www.kinopoisk.ru

«Остров сокровищ»

Год: 1988.

Шхуна «Испаньола» бороздит морские просторы в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища капитана Флинта. На корабле зреет заговор.

Кадры из мультфильма &quot;Остров сокровищ&quot;.
Кадры из мультфильма «Остров сокровищ».
www.kinopoisk.ru
Кадры из мультфильма &quot;Остров сокровищ&quot;.
Кадры из мультфильма «Остров сокровищ».
www.kinopoisk.ru

«Тайна третьей планеты»

Год: 1981.

2181 год. Капитана Зеленый, профессор Селезнев и его дочь Алиса отправляются на корабле «Пегас» искать новые виды животных для Московского космического зоопарка.

Герои обращаются за помощью к доктору Верховцеву, директору музея Двух Капитанов. Но он ведет себя подозрительно: не показывает дневники капитанов и устраивает слежку.

«Снежная королева»

Год: 1957.

Морозным вечером Снежная королева забирает Кая в свои владения и превращает его сердце в ледяной осколок. На поиски пропавшего героя отправляется верная подруга Герда.

Кадры из мультфильма &quot;Снежная королева&quot;.
Кадры из мультфильма «Снежная королева».
www.kinopoisk.ru
Кадры из мультфильма &quot;Снежная королева&quot;.
Кадры из мультфильма «Снежная королева».
www.kinopoisk.ru

«Ералаш»

Год: с 1974.

Юмористический киножурнал о детских проделках и шалостях, дружбе и первой любви, детском саде и школе.

Предлагаем вспомнить знаменитый диалог, ставший «крылатым».

— Кто говорит?
— Кто, кто… Директор стадиона.

«АБВГДейка»

Год: с 1975.

В передаче работала первая советская клоунесса Ириска (Ирина Асмус). В числе сценаристов — Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и Простоквашино. Он автор идеи и сценарист первых десяти выпусков.

Кадры из телепередачи &quot;АБВГДейка&quot;.
Кадры из телепередачи «АБВГДейка».
vk.com/abvgdeika_tv

«Приключения Электроника»

Год: 1979.

Советская фантастика. Ученый создает гениального робота. Он точная копия школьника Сережи Сыроежкина.

Смекалистый мальчуган быстро перекладывает все обязанности на электронного двойника. Но так ли это удобно?

Кадры из фильма &quot;Приключения электроника&quot;.
Кадры из фильма «Приключения электроника».
www. kino-teatr.ru
Кадры из фильма &quot;Приключения электроника&quot;.
Кадры из фильма «Приключения электроника».
www. kino-teatr.ru

«Морозко»

Год: 1964.

Мачеха пытается избавиться от падчерицы Настеньки и отправила ее замерзать в зимний лес. Там живет паренек Иван. Он влюбляется в Настеньку. Но незадача: лесной колдун превращает его в косолапого медведя.

Кадры из фильма &quot;Морозко&quot;.
Кадры из фильма «Морозко».
www. kino-teatr.ru
Кадры из фильма &quot;Морозко&quot;.
Кадры из фильма «Морозко».
www. kino-teatr.ru

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