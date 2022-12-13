Возьмите в руки космические ложки. Топ-9 интересных фактов о «Джентльменах удачи»

В день выхода фильма «Джентльмены удачи» altapress.ru сделал подборку фактов об известной советской кинокартине. Оказывается, верблюд Вася плевал шампунем.

1. Изначально фильм должен был называться «Рецидивист». По сюжету, банде мошенников (фальшивомонетчику, альфонсу, карманнику и жулику) противостоит сотрудник милиции, внедренный в их шайку. Но сценарий переписали — и остался только карманник Косой, а главным героем стал заведующий детсадом.

2. Режиссером комедии ошибочно считают Георгия Данелию, однако он только написал сценарий с Викторией Токаревой. На самом деле вильм снял Александр Серый. С Данелией они учились на режиссерских курсах.

3. Однажды Александр Серый приревновал невесту к мужчине и избил его, сделав человека инвалидом. За это ему дали восемь лет тюрьмы, но через четыре года он вышел на свободу. Чтобы помочь другу, Данелия и предложил Серому стать режиссером комедии.

Кадр из фильма «Джентельмены удачи». www. kino-teatr.ru Кадр из фильма «Джентельмены удачи». www. kino-teatr.ru

4. Некоторые сцены снимали в тюрьме строгого режима в Самарканде. Актеров и членов съемочной группы сопровождали правоохранители.

5. Сначала сценаристы хотели использовать слово «падла» в значении «нехороший человек», но их заставили заменить его. Сценарист Виктория Токарева добавила в лексикон воров «редиску».

6. Верблюда Васю съемочная группа нашла не сразу. В Самарканде эти животные не встречаются на каждом шагу. Поэтому его отыскали в зоопарке.

Кадр из фильма «Джентельмены удачи». www. kino-teatr.ru Кадр из фильма «Джентельмены удачи». www. kino-teatr.ru Кадр из фильма «Джентельмены удачи». www. kino-teatr.ru

7. Верблюд не плевал в Косого. Вместо слюны животного использовали вспененный шампунь.

8. Кадр, когда в «цементе» находятся все актеры, сняли в павильоне. В настоящую цистерну Савелий Крамаров отказался залезать. Он признался в клаустрофобии.

9. Дом, в котором прятались «джентльмены удачи», хотели снести. Поэтому съемочной группе разрешили его сжечь.