13 декабря
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Кино и ТВ

Возьмите в руки космические ложки. Топ-9 интересных фактов о «Джентльменах удачи»

В день выхода фильма «Джентльмены удачи» altapress.ru сделал подборку фактов об известной советской кинокартине. Оказывается, верблюд Вася плевал шампунем.

Кадр из фильма "Джентельмены удачи".
Кадр из фильма "Джентельмены удачи".
www.kino-teatr.ru

1. Изначально фильм должен был называться «Рецидивист». По сюжету, банде мошенников (фальшивомонетчику, альфонсу, карманнику и жулику) противостоит сотрудник милиции, внедренный в их шайку. Но сценарий переписали — и остался только карманник Косой, а главным героем стал заведующий детсадом.

2. Режиссером комедии ошибочно считают Георгия Данелию, однако он только написал сценарий с Викторией Токаревой. На самом деле вильм снял Александр Серый. С Данелией они учились на режиссерских курсах.

3. Однажды Александр Серый приревновал невесту к мужчине и избил его, сделав человека инвалидом. За это ему дали восемь лет тюрьмы, но через четыре года он вышел на свободу. Чтобы помочь другу, Данелия и предложил Серому стать режиссером комедии.

Кадр из фильма &quot;Джентельмены удачи&quot;.
Кадр из фильма «Джентельмены удачи».
www. kino-teatr.ru
Кадр из фильма &quot;Джентельмены удачи&quot;.
Кадр из фильма «Джентельмены удачи».
www. kino-teatr.ru

4. Некоторые сцены снимали в тюрьме строгого режима в Самарканде. Актеров и членов съемочной группы сопровождали правоохранители.

5. Сначала сценаристы хотели использовать слово «падла» в значении «нехороший человек», но их заставили заменить его. Сценарист Виктория Токарева добавила в лексикон воров «редиску».

6. Верблюда Васю съемочная группа нашла не сразу. В Самарканде эти животные не встречаются на каждом шагу. Поэтому его отыскали в зоопарке.

Кадр из фильма &quot;Джентельмены удачи&quot;.
Кадр из фильма «Джентельмены удачи».
www. kino-teatr.ru
Кадр из фильма &quot;Джентельмены удачи&quot;.
Кадр из фильма «Джентельмены удачи».
www. kino-teatr.ru
Кадр из фильма &quot;Джентельмены удачи&quot;.
Кадр из фильма «Джентельмены удачи».
www. kino-teatr.ru

7. Верблюд не плевал в Косого. Вместо слюны животного использовали вспененный шампунь.

8. Кадр, когда в «цементе» находятся все актеры, сняли в павильоне. В настоящую цистерну Савелий Крамаров отказался залезать. Он признался в клаустрофобии.

9. Дом, в котором прятались «джентльмены удачи», хотели снести. Поэтому съемочной группе разрешили его сжечь.

Справка

День «Джентльменов удачи» отмечают ежегодно, с 13 декабря 1971-го. Комедия входит в золотой фонд советского кинематографа.

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