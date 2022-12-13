Возьмите в руки космические ложки. Топ-9 интересных фактов о «Джентльменах удачи»

1. Изначально фильм должен был называться «Рецидивист». По сюжету, банде мошенников (фальшивомонетчику, альфонсу, карманнику и жулику) противостоит сотрудник милиции, внедренный в их шайку. Но сценарий переписали — и остался только карманник Косой, а главным героем стал заведующий детсадом.
2. Режиссером комедии ошибочно считают Георгия Данелию, однако он только написал сценарий с Викторией Токаревой. На самом деле вильм снял Александр Серый. С Данелией они учились на режиссерских курсах.
3. Однажды Александр Серый приревновал невесту к мужчине и избил его, сделав человека инвалидом. За это ему дали восемь лет тюрьмы, но через четыре года он вышел на свободу. Чтобы помочь другу, Данелия и предложил Серому стать режиссером комедии.
4. Некоторые сцены снимали в тюрьме строгого режима в Самарканде. Актеров и членов съемочной группы сопровождали правоохранители.
5. Сначала сценаристы хотели использовать слово «падла» в значении «нехороший человек», но их заставили заменить его. Сценарист Виктория Токарева добавила в лексикон воров «редиску».
6. Верблюда Васю съемочная группа нашла не сразу. В Самарканде эти животные не встречаются на каждом шагу. Поэтому его отыскали в зоопарке.
7. Верблюд не плевал в Косого. Вместо слюны животного использовали вспененный шампунь.
8. Кадр, когда в «цементе» находятся все актеры, сняли в павильоне. В настоящую цистерну Савелий Крамаров отказался залезать. Он признался в клаустрофобии.
9. Дом, в котором прятались «джентльмены удачи», хотели снести. Поэтому съемочной группе разрешили его сжечь.
Справка
День «Джентльменов удачи» отмечают ежегодно, с 13 декабря 1971-го. Комедия входит в золотой фонд советского кинематографа.
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