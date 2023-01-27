27 января
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Кино и ТВ

«Аватар 2» собрал более 2 млрд долларов и стал пятым самым кассовым фильмом

«Аватар: Путь воды» собрал уже 2 млрд долларов и стал пятым самым кассовым фильмом в истории кино. Об этом сообщает Variery.

Фильм "Аватар: путь воды".
Фильм "Аватар: путь воды".
kinopoisk.ru

Фильм про синих инопланетян собрал 2,054 млрд долларов. Такой отметки достигали лишь «Мстители: Война бесконечности» — 2,052 млрд долларов.

Эксперты предсказывают, что такими темпами «Аватар» обгонит фильм легендарной франшизы «Звездные войны: Пробуждение силы», который собрал 2,07 млрд долларов.

Примечательно, что первая часть «Аватара» так же стала самой кассовой и собрала 2,92 млрд долларов.

В России «Аватар 2» показывали без согласия правообладателя.

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