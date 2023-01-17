17 января
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Кино и ТВ

Тоже в полосочку. Лбы аватаров удивительно похожи на логотип «Алтапресса»

Наши читатели заметили, что узор на лбах главных героев фильма «Аватар: Путь воды» очень похож на логотип altapress.ru. Но правда ли это…

"Аватар: путь воды".
"Аватар: путь воды".
kinorium.com

Полосы на лбу главной героини, инопланетянке на-ви Нейтири, похожи на веер… И «повторяют» логотип altapress.ru.

Кстати, у каждого инопланетянина в новом фильме «Аватар» своя, уникальная расцветка.

Аватар: Путь воды
Аватар: Путь воды
Кинопоиск
Аватар: Путь воды
Аватар: Путь воды
Кинопоиск
Аватар: Путь воды
Аватар: Путь воды
Кинопоиск

По сюжету главный герой первой части Джейк Салли становится предводителем народа на-ви. Он берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.

Джейк готовится дать отпор, когда на Пандору возвращаются вооруженные земляне. Фильм «Аватар: Путь воды» начали показывать в России с 12 января, в том числе в Барнауле.

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