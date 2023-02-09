9 февраля
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Жизнь

Disney начал работу над продолжениями «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

Компания The Walt Disney работает над созданием продолжений мультфильмов «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Роберта Айгера.

Холодное сердце
Холодное сердце
Кинопоиск

Юные зрители скоро смогут насладиться новыми частями любимых мультфильмов. Disney работает над пятой частью «Истории игрушек», третьей частью мультфильма «Холодное сердце» и вторым мультфильмом «Зверополис».

Роберт Айгер заявил, что в ближайшее время расскажет больше об этих проектах.

Три франшизы стали самыми кассовыми в истории мультфильмов. «Холодное сердце II» собрал 1,45 млрд долларов в мировом прокате, «История игрушек 4» — около 1,1 млрд долларов, а «Зверополис» — 1 млрд долларов.

Ранее кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей в России.

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