Disney начал работу над продолжениями «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

Юные зрители скоро смогут насладиться новыми частями любимых мультфильмов. Disney работает над пятой частью «Истории игрушек», третьей частью мультфильма «Холодное сердце» и вторым мультфильмом «Зверополис».
Роберт Айгер заявил, что в ближайшее время расскажет больше об этих проектах.
Три франшизы стали самыми кассовыми в истории мультфильмов. «Холодное сердце II» собрал 1,45 млрд долларов в мировом прокате, «История игрушек 4» — около 1,1 млрд долларов, а «Зверополис» — 1 млрд долларов.
Ранее кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей в России.