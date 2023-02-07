7 февраля
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Кино и ТВ

Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей

На прошедших выходных кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей в России, следует из данных ЕАИС, чей оператор — Фонд кино. Об этом пишет ТАСС.

Итоговый вариант Чебурашки
Итоговый вариант Чебурашки
Кинопоиск

Режиссер «Чебурашки» — Дмитрий Дьяченко. По состоянию на вечер 4 февраля фильм собрал 6 000 970 184 рубля.

Издание отмечает, что ранее ни одна картина в истории российского проката не достигла таких сборов. «Чебурашку» начали показывать 1 января. Фильм стал самым кассовым.

Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и Сергей Лавыгин. «Чебурашку» озвучила Ольга Кузьмина.

Ранее «Чебурашка» возглавил прокат в России и СНГ.

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