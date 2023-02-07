Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей

Режиссер «Чебурашки» — Дмитрий Дьяченко. По состоянию на вечер 4 февраля фильм собрал 6 000 970 184 рубля.
Издание отмечает, что ранее ни одна картина в истории российского проката не достигла таких сборов. «Чебурашку» начали показывать 1 января. Фильм стал самым кассовым.
Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и Сергей Лавыгин. «Чебурашку» озвучила Ольга Кузьмина.
Ранее «Чебурашка» возглавил прокат в России и СНГ.
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