7 февраля
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Кино и ТВ

«Аватар: Путь воды» обогнал легендарный «Титаник» по кассовым сборам

Фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона обогнал его же ленту «Титаник» по сборам в международном прокате. Он стал третьим самым кассовым фильмом в истории, сообщает The Variety.

"Аватар: путь воды".
"Аватар: путь воды".
kinorium.com

Фильм про синих инопланетян собрал 1,538 млрд долларов. Ему недостает еще полмиллиарда, чтобы обогнать первую часть — 2,1 млрд долларов. Второе место все еще держит фильм «Мстители: Финал» — 1,9 млрд долларов.

Примечательно, что режиссером всех трех кассовых фильмов — две части «Аватара» и «Титаник» — был Джеймс Кэмерон.

Наиболее фильм полюбили в Китае (240,6 млн долларов). Также «Аватар: Путь воды» стал популярен во Франции (141,5 млн), Германии (130,7 млн) и Южной Корее (105,5 млн). Фильм показывали и в России.

Также продюсер «Аватара» Джон Ландау сообщил, что планируется еще три новых части франшизы.

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