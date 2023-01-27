Бандиты вместо «Аватара». Московские продюсеры объяснили, чего не хватает алтайскому кино

Как делать не надо

Altapress.ru неоднократно писал о проблемах алтайской и сибирской киноиндустрии. Их наличие признают представители региональных властей и прекрасно видят московские деятели киноискусства.

Так, например, кинопродюсер Павел Сарычев отметил, что в связи с уходом западной кинопродукции с российского рынка для регионального кино открываются широкие возможности. Но реализовать их он призвал в позитивном ключе.

Павел Сарычев,

продюсер:

Мы живем в эпоху, когда в кинотеатрах нет второго «Аватара». Ребят, ну, камон, хватит в регионах все про бандитов снимать.

Павел Сарычев. Скриншот с сайта studio24.school.

Критикуешь — предлагай

Впрочем, основной проблемой продюсеры дружно называют отсутствие кадровой и технологической базы на местах. О кадрах Альберт Рябышев подробнее говорил на круглом столе накануне. А Евгений Субочев ранее поднял вопрос технической базы и предложил его решение.

Евгений Субочев,

продюсер:

Мы понимаем, что какую-то камеру можно привезти из Москвы, но есть какие-то вещи, которые везти тяжело, дорого и неэффективно. Есть такая идея — создать несколько региональных хабов, которые бы могли обслуживать регионы — чтобы у них там были камеры, оптика, светобазы и прочая техника, адаптированная под интересы продакшна.

Видеокамера. CC0

Один из таких хабов продюсер предложил устроить в Новосибирске — это было бы оптимально с точки зрения логистики. При этом он подчеркнул, что хабы нужны не только технические, но и информационные. В роли последних могли бы выступать как раз кинокомиссии.

Евгений Субочев,

продюсер:

Очень важный момент — нужно понимать, что в регионах есть. Сейчас информация очень разрознена. Даже находясь в одном городе, люди не знают, что кто-то купил себе оптику, камеры. Мы сталкивались с этим в Новосибирске.

Евгений Субочев. Скриншот с сайта kinopoisk.ru.

Первые шаги

Пока создается «музыкальный хаб» — база музыкальных стоков, которую можно будет использовать и для кинопроизводства. Там можно будет брать саундтреки.

Есть информация, что на базе Томского государственного университета открывается спецкурс по обучению «вторым профессиям» (осветители, декораторы, гримеры и т.д.) Хотя при этом и высказываются опасения, что, отучившись, они могут перебираться в Москву.

Не остался в стороне и Алтайский край — здесь может появиться кинофорум, поскольку Шукшинский кинофестиваль относится, скорее, к сфере культуры, а не киноиндустрии.

Елена Безрукова. Анна Зайкова.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края: