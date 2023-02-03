3 февраля
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Жизнь

Стало известно, о чем будут следующие части «Аватара»

Продюсер «Аватара» Джон Ландау раскрыл детали следующих частей фильма, передает «Чемпионат».

Аватар: Путь воды
Аватар: Путь воды
Кинопоиск

Так, в третьей части «Аватара» появится огненное племя на’ви. Как объяснил продюсер, в этот раз создатели захотели показать плохие стороны жителей Пандоры. Огненные инопланетяне будут злыми и агрессивными.

А вот в четвертой части будет большой временной скачок, однако подробностей не рассказали. Но известно, что пятый фильм будет о перенаселенной и истощенной Земле.

Когда выйдут новые части «Аватара»

«Аватар 3» — 20 декабря 2024 года

«Аватар 4» — 18 декабря 2026 года

«Аватар 5» — 22 декабря 2028 года

Ранее мы обнаружили, что лбы аватаров удивительно похожи на логотип altapress.ru.

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