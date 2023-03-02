2 марта
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Кино и ТВ

Фильмы и сериалы Disney пропали из российских киносервисов

Фильмы и сериалы Walt Disney исчезли из каталогов российских стримингов. Это касается мультфильмов, всех фильмов Marvel, франшизы «Гарри Поттера» и другие. Об этом сообщает РБК.

Дисней.
Дисней.
СС0

Исчезновение знаменитых кинокартин связано с окончанием лицензионных контрактов 28 февраля. Согласно контракту, по истечении срока действия контент планируется убрать с платформ.

С киносервисов исчезнут:

  • Мультфильмы «золотой классики Disney» («Король Лев», «Мулан», «Золушка»), а также новые мультфильмы («Холодное сердце», «Зверополис»);
  • Мультфильмы студий Pixar и Lucasfilm («Корпорация монстров», «Тайна Коко», «Душа»);
  • Такие известные фильмы, как «Пираты Карибского моря», «Круэлла», «Красавица и чудовище», «Звездные войны» ;
  • Все фильмы вселенной Marvel;
  • Вся кинобиблиотека студии 20th Century Fox.

Это коснулось таких стримминговых платформ, как Kion, Wink, «Кинопоиск», Okko и IVI.

Напоминаем, что в марте 2022 года компания Walt Disney заявила о приостановке проката фильмов в России. В октябре прекратил работу русский сайт и аккаунты в социальных сетях.

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