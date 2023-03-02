Фильмы и сериалы Disney пропали из российских киносервисов

Исчезновение знаменитых кинокартин связано с окончанием лицензионных контрактов 28 февраля. Согласно контракту, по истечении срока действия контент планируется убрать с платформ.
С киносервисов исчезнут:
- Мультфильмы «золотой классики Disney» («Король Лев», «Мулан», «Золушка»), а также новые мультфильмы («Холодное сердце», «Зверополис»);
- Мультфильмы студий Pixar и Lucasfilm («Корпорация монстров», «Тайна Коко», «Душа»);
- Такие известные фильмы, как «Пираты Карибского моря», «Круэлла», «Красавица и чудовище», «Звездные войны» ;
- Все фильмы вселенной Marvel;
- Вся кинобиблиотека студии 20th Century Fox.
Это коснулось таких стримминговых платформ, как Kion, Wink, «Кинопоиск», Okko и IVI.
Напоминаем, что в марте 2022 года компания Walt Disney заявила о приостановке проката фильмов в России. В октябре прекратил работу русский сайт и аккаунты в социальных сетях.