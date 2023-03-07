Без права на ошибку. 8 фактов о том, как почти 100 лет назад на Алтае снимали фильм «Красный газ»

Почти 100 лет назад, 7 марта 1925 года, в Барнауле состоялась премьера первого сибирского художественного фильма — «Красный газ». От картины этой не осталось ничего, кроме фотографий со съемок и историй о том, как сложно было ее снимать. Вот 8 фактов о том, как это происходило.

Красный газ

1. Фильм «Красный газ» был посвящен Гражданской войне в Сибири. Такое название он получил, потому что его авторы сравнили коммунистическую агитацию и пропаганду со «всепроницающим» газом, который «не удушлив, но тем не менее непобедим».

«Красный газ». www. kino-teatr.ru

2. Из-за отсутствия ателье и осветительной аппаратуры весь фильм снимали при солнечном свете. Разбирали стену бревенчатого дома, ждали, когда солнце осветит нужную часть в нем, снимали. Повторяли столько раз, сколько было необходимо.

3. Литературный оригинал, — роман Владимира Зазубрина «Два мира», — оказался очень сложным для перевода на язык кино. В написании сценария принимал участие сам Зазубрин, а также писатель Максимилиан Кравков и режиссер Иван Калабухов. В итоге сюжетная канва романа была изменена до неузнаваемости.

«Красный газ». www. kino-teatr.ru

4. У киногруппы был всего один съемочный аппарат и 2000 метров пленки. Такой же длины должен был быть и готовый фильм, поэтому у постановщиков не было права на ошибку.

Премьера первого сибирского игрового фильма «Красный газ» состоялась в Барнауле 7 марта 1925 года.

«Красный газ». www. kino-teatr.ru

5. Съемки проходили в Новониколаевске, Бийске, Колывани и в разных районах Горного Алтая. Кадры, сделанные на Катунском и Южно-Чуйском хребтах, в местечке Девичий плес и на Ергольском водопаде стали украшением фильма.

6. На всю Сибирь было выслано всего две копии фильма.

«Красный газ». www. kino-teatr.ru

7. Местные жители охотно принимали участие в массовых сценах. Так, с их помощью сняли одну из самых запоминающихся сцен — «Восстание „серебряной роты“». Но не обошлось и без курьезов — так, в Бердске никто не знал, что идут съемки фильма, и люди подготовились ко встрече с белыми: кто-то вооружился, а кто-то, напротив, подготовил икону с вышитым полотенцем.

8. Несмотря на то, что фильм был очень популярен и имел огромный по тем временам тираж, до сегодняшнего дня не сохранился ни один экземпляр «Красного газа».

Еще 7 фильмов, снятых на Алтае — в нашей подборке.