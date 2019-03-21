Весенний козырь: Ляйсан Утяшева сразила поклонников сногсшибательными ногами

Телеведущая и известная гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала весеннее фото в ярком наряде — она показала образ в золотистых велосипедках и оверсайз-пиджаке.

«Как вы? Чувствуется весна в воздухе? Состояние, как после зимней спячки, как будто бы все и вся начинает просыпаться. Замечаете?», — поинтересовалась у своих поклонников Ляйсан.

«Какие сногсшибательные ноги, просто красавица», «Ты просто красотка», «Вот это ножки! Ууухх!», «На вашем лице чувствуется весна», «Ах, эти ноги-ноги даются лишь немногим», — немедленно откликнулись фанаты на смелый образ 33-летней телеведущей, пишет mail.ru.

Ранее Ляйсан взбудоражила поклонников дерзким образом — в пиджаке и ботфортах. Она приняла участие в фотосессии, для которой примерила дерзкий наряд, состоящий лишь из удлиненного жакета от L’Enigme и высоких сапог от Aquazzura.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Так, она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.