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«Магический посыл»: в сети обсуждают дочь Толкалиной в купальнике

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария опубликовала в Instagram фото в купальнике.

Барнаульские татуировки.
Барнаульские татуировки.
Михаил Хаустов

«Фото из Индии, просто забыла его выложить… Есть ощущение, что я как жертва кораблекрушения, оказалась на необитаемом острове. И теперь вошла в полемику с кокосом», — подписала снимок Мария Кончаловская.

Комментаторы обратили внимание на выражение глаз 18-летней Маши и ее красоту: «Вот что значит красота, молодость и тонкий вкус», «Прекрасная девочка, с такими мудрыми, глубокими глазами», «Много глубины, характер, какой-то магический посыл. Классно».

Одной и подписчиц стало интересно, настоящие ли у Марии татуировки. Ддевушка ответила утвердительно и пояснила, что у нее их пять. Первую она делала в 14 лет — это был подарок мамы, пишет mail.ru.

Ранее Егор Кончаловский опубликовал фото своей дочери Марии. Комментаторы тут же поставили диагноз — анорексия. Другие предложили девушке поесть пирогов с капустой или ягодой.

В сети очень часто обращают внимание на худобу дочери Толкалиной. Еще несколько лет назад Мария была заметно полнее, а к концу 2017 года похудела на 30 килограммов. С недавних пор Мария занимается йогой вместе с матерью.

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