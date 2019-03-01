У 18-летней дочери Толкалиной и Кончаловского «выявили» анорексию

Егор Кончаловский опубликовал в микроблоге фото своей дочери Марии. 18-летняя девушка сейчас отдыхает вместе с матерью в Индии.

На снимке она позирует в шортах и верхе от купальника. Наряд позволил пользователям сети рассмотреть хрупкое телосложение Маши.

Девушка выглядит болезненно худой. Подписчики режиссера забили тревогу и призвали Кончаловского обратить внимание на здоровье дочери: «Спасайте вашу дочку. Анорексия! Очень тяжело лечится», «Марусечка, уж очень схуднула, косточки пересчитаешь», «Надо всю родню подключать, все авторитеты призывать, может, кто-то до девочкиного разума достучится», «Может, ребенок так сильно развод родителей переживает, крах семьи — это не шутки», «Больна? Истощение…».

Другие комментаторы предложили девушке поесть пирогов с капустой или ягодой.

Еще несколько лет назад Мария была заметно полнее, а к концу 2017 года похудела на 30 килограммов, пишет mail.ru. Она придерживается здорового питания и постоянно занимается спортом. С недавних пор Мария занимается йогой вместе с матерью.