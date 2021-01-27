Малахов раскрыл тайну пивного барабашки и рассказал о своих программах

Телеведущий «России 1» Андрей Малахов в интервью « Телепрограмме » назвал самые популярные выпуски своей программы «Прямой эфир» за 2020 год. В частности, Малахов рассказал о барабашке.

Первое место по доле зрителей занял выпуск «Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?» Он собрал у телеэкранов около 19,2% людей, которые смотрели в тот момент телевизор.

Вторую строчку заняла передача «Михаил Ефремов на нарах. Тайны другого следствия». Эта передача получила долю в 18,6%. На третьем месте оказалось продолжение той же истории под названием «Что задумал Михаил Ефремов? Опять Пашаев и свидетели его» с долей 18,2%.

Замыкает четверку лидеров выпуск «Жене — 73, мужу — 32. Неравный брак трещит по швам». Долю телезрителей, смотревших его, Малахов не уточнил, пишет Lenta.ru.

«Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила — барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то барабашка начинает все крушить», — пояснил Малахов популярность того выпуска.

По словам телеведущего, все были в шоке от того выпуска.

Андрей Малахов ( в центре). Instagram/malakhov007

Финансовые откровения

В 2019 году телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал, кто получил самый большой гонорар в его шоу. Артист Эммануил Виторган получил 1 млн 800 тыс. рублей за участие в передаче «Прямой эфир». По словам Малахова, актеру (бывший свекр Собчак) вручили внушительную сумму за рассказ о дочери от второго брака.

Телеведущий также рассказал, сколько зарабатывал, трудясь на «Первом канале» — его «зп» составляла более 3 млн рублей.